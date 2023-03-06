Томским студентам предлагают создать визуализацию будущего Центра современного искусства в бывшем «Киномире»
В Томске стартовал конкурс по разработке визуализаций будущего Центра современного и культуры в здании бывшего кинотеатра им. Горького.
«Создавайте визуализации одного из пространств будущего центра: фасад здания с площадью перед ним, внутренний двор, стационарный кинозал или многофункциональный зал для мероприятий различного формата», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Большой университет Томска».
Организаторы отмечают, что в процессе разработки концепции необходимо помнить про «историческое предназначение здания».
Всем желающим поучаствовать в конкурсе предоставят планы помещений, а также более подробное описание функционала каждой локации. Кроме того, студенты смогут посетить здание, чтобы ознакомиться с его текущим состоянием.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить идеи в формате до/после. Работы принимаются до 30 мая по адресу TytyshevaOA@sagro.ru. Затем их создатели представят свои идеи перед жюри.
Каждая работа будет оцениваться по 5 критериям:
- Соответствие техзаданию;
- Концепция и ее обоснование;
- Новизна идеи, отсутствие плагиата;
- Раскрытие потенциала локации;
- Качество выполненной работы с точки зрения техники.
В итоге конкурса жюри, состоящее из экспертов и представителей «Сибагро», выберет для реализации один проект.
Напомним, в марте 2021 года ООО «Аграрная группа-капитал» (входит в холдинг «Сибагро») приобрело 100% акций АО «Томский кристалл», владеющего коммерческой недвижимостью в центре Томска — в том числе и зданием бывшего кинотеатра «Киномир». Позже стало известно о планах открыть здесь частный Центр современного искусства.
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