В Томске стартовала подготовка к фестивалю «мУкА. Склады искусства»

24 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлена организаторами

Сегодня, 24 мая, оргкомитет фестиваля современного искусства и культурного наследия «мУкА. Склады искусства» официально объявил о начале подготовки к новому сезону проекта.

На этот раз мероприятие будет посвящено теме «SelfieCity. Камера на себя» и пройдет на базе бывшего здания кинотеатра «Киномир» по пер. Нахановича, 7.

«Место проведения фестиваля знаковое — оно играет важную роль в развитии культуры кино в городе и является историческим памятником архитектуры. В 2023 году в здании планируется создание частного центра современного искусства. Команда фестиваля поддерживает инициативу и предлагает открыть для томичей дворик „Киномира“, создав там уличное арт-пространство для впечатлений и встреч», — отмечают организаторы.

Также оргкомитет фестиваля объявляет open call для участия в мастерской уличного художника и куратора Гриши Шарова (г. Братск) — уличного художника, куратора фестиваля «Один за всех», номинанта премии «Инновация» (куратор года, 2021), номинант премии им. Курехина (искусство в общественном пространстве, 2021).

К участию приглашаются молодые томские художники, дизайнеры и архитекторы (до 35 лет, проживающие в Томске и работающие с городской средой в формате site-specific и public art). Они смогут принять участие в мастерской, которая пройдет с 1 по 31 августа и предполагает создание арт-объектов для экспонирования в сентябре на территории бывшего здания «Киномира».

Выбранная тема должна раскрывать ряд актуальных проблем и контекстов:

Сайт-специфичность — кинотеатр «Киномир», отсылка к кино и кинокамере;

Познание мира через медиум камеры (как в раннем видеоарте — камера как зеркало);

Город и городское пространство как личное переживание, зафиксированное камерой;

Тренд на познание себя и осознанность. Когда происходящее вокруг не зависит от тебя — обратись внутрь себя («Хочешь изменить мир — начни с себя», М. Ганди).

Через личную тему «камера на себя» участникам мастерской предлагается при помощи формата стрит-арта и паблик-арта раскрыть историю «Киномира» в рамках контекста современности. В связи с тем, что здание кинотеатра является памятником архитектуры, художникам предлагают подумать над вариантами экспонирования арт-объектов на переносных конструкциях.

Возможные форматы арт-объектов: функциональный арт и малые архитектурные формы, световые муралы, ассамбляжи и монументальная живопись, фотография, а также любые другие форматы, отвечающие теме и требованиям Open Call.

Мастерская будет проводиться в гибридном формате онлайн и офлайн. Для того, чтобы принять в ней участие необходимо заполнить заявку и отправить ее на адрес mukaart2021@gmail.com. В письме необходимо указать название работы, кратко раскрыть идею в тематике фестиваля, приложить эскизы объекта и его параметры для реализации, вписать объект в территорию «Киномира», приложить портфолио и смету (стоимость арт-объекта не должна превышать 35 тыс. рублей. Все файлы должны быть объединены и переведены в формат pdf. Участие в фестивале бесплатное и не оплачиваемое. Производство объектов за счет организаторов.

Заявки принимаются до 10 июля 2022 года.

Фестиваль проходит при поддержке «Родных музеев» — проекта компании «Газпром нефть». Партнеры проекта: АО «СИБАГРО», Томский государственный университет, Институт искусств и культуры ТГУ, ТРОО «Центр сохранения исторического наследия».

Информационные партнеры: Томский Обзор, Makers of Siberia

Автор тизера: Лиза Шнейдер

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