Власти Томска согласовали проект росписи подпорных стен на ул. Советской, 50

6 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Мастерская изменений среды

Томская городская комиссия одобрила проект росписи подпорных стен на ул. Советской, 50, разработанный «Мастерской изменений среды» по предложению местных жителей.

Как уточняет пресс-служба мэрии, проектом предполагается, что одна из стен будет оформлена в спортивной тематике и оснащена стендом для скакалок и велопарковкой. На второй стене, выходящей на парковку для автомобилей, авторы предлагают изобразить эволюцию транспортных средств и для удобства автомобилистов — выполнить вертикальную разметку парковочных мест. На третьей стене будут нарисованы комиксы. Общая площадь росписи составит около 120 кв. метров.

«Идея очень интересная — история и достопримечательности Томска будут описаны в диалогах птиц. Таким образом вместо нынешней серости на трёх подпорных стенах появятся познавательные граффити. Мы всецело поддерживаем подобные инициативы жителей», — прокомментировал и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков.

В сообщении уточняется, что помимо росписи подпорных стен, будет выполнено благоустройство придомовой территории: на лицевой стороне дома будут установлены лавочки, вазоны с многолетними растениями и гирляндами, также будут высажены декоративные растения. Авторы готовы приступить к реализации проекта, когда растает снег и просохнут подпорные стены.

Напомним, «Мастерская изменений среды» начала работу в ТГАСУ летом 2022 года. Подробнее узнать о её проектах, среди которых камера обскура на последнем Street Vision и работа над брендом места, можно в нашем материале.

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