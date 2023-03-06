Власти Томска согласовали проект росписи подпорных стен на ул. Советской, 50
Томская городская комиссия одобрила проект росписи подпорных стен на ул. Советской, 50, разработанный «Мастерской изменений среды» по предложению местных жителей.
Как уточняет пресс-служба мэрии, проектом предполагается, что одна из стен будет оформлена в спортивной тематике и оснащена стендом для скакалок и велопарковкой. На второй стене, выходящей на парковку для автомобилей, авторы предлагают изобразить эволюцию транспортных средств и для удобства автомобилистов — выполнить вертикальную разметку парковочных мест. На третьей стене будут нарисованы комиксы. Общая площадь росписи составит около 120 кв. метров.
«Идея очень интересная — история и достопримечательности Томска будут описаны в диалогах птиц. Таким образом вместо нынешней серости на трёх подпорных стенах появятся познавательные граффити. Мы всецело поддерживаем подобные инициативы жителей», — прокомментировал и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков.
В сообщении уточняется, что помимо росписи подпорных стен, будет выполнено благоустройство придомовой территории: на лицевой стороне дома будут установлены лавочки, вазоны с многолетними растениями и гирляндами, также будут высажены декоративные растения. Авторы готовы приступить к реализации проекта, когда растает снег и просохнут подпорные стены.
Напомним, «Мастерская изменений среды» начала работу в ТГАСУ летом 2022 года. Подробнее узнать о её проектах, среди которых камера обскура на последнем Street Vision и работа над брендом места, можно в нашем материале.
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