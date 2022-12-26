Экономика, согласования и родные стены. Как живет мастерская изменений среды ТГАСУ

26 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: ТГАСУ

Этим летом в Томском государственном архитектурно-строительном университете была запущена мастерская изменений среды. Небольшая группа студентов под руководством куратора довольно успешно работает над созданием новых мест, преображением старых и даже созданием бренда места.

О том, как работает Мастерская спустя полгода после образования, «Томскому Обзору» рассказала её основательница, куратор, архитектор, старший преподаватель вуза Ирина Веревкина.

Камера обскура

Куб обскура, построенный участниками Мастерской Фото: Мастерская изменений среды

В начале учебного года Мастерская стала чуть больше — её ряды пополнил еще один студент. Таким образом количественный состав вырос до 13 человек: три парня и десять девушек. Одним из первых мероприятий, в котором они приняли участие в этом учебном году стал фестиваль уличной культуры Street Vision. Для него участники Мастерской подготовили сложную инсталляцию в виде куба обскура. Она рассказывала о самом первом и простом устройстве, позволяющем получить оптическое изображение объекта. Были сконструированы пять граней для куба ТГАСУ — потолок и четыре стены. На двух из них смонтировали двери, внутри расположили белые экраны. Инсталляция была предельно функциональной, любой посетитель мог зайти в одну дверь и выйти через другую. На одной из дверей установили глазок, через который проецировалось изображение улицы.

Изображение, которое проецировалось внутри куба Фото: Мастерская изменений среды

«Мы считаем, это был успех. Для нас самих и для наших друзей, которые поддерживали и помогали нам в реализации», — рассказала Ирина Веревкина.

А еще на фестивале Street Vision участники Мастерской представили ее посетителям и рассказали о курсе по плейсмейкингу городской среды.

Стены и согласования

Ирина Веревкина Фото: Серафима Кузина

Помимо выставочной деятельности Мастерская продолжает работать в «поле». Так, студенты по-прежнему сотрудничают с ТСЖ дома по ул. Советской, 50, который они планируют вместе преобразить.

«Сейчас мы находимся в стадии согласования с городской администрацией эскизов росписи. Этот проект мы подали на грант Газпрома „Родные города“. Проект достаточно небольшой, у нас есть цель его реализовать этим летом», — рассказывает Ирина Веревкина.

Эскиз росписи подпорных стен у дома по ул. Советской, 50 Фото: Мастерская изменений среды

Участники Мастерской планируют привести в порядок (то есть подготовить и где-то даже отремонтировать) три подпорные стены дома, а также устроить несколько деревянных настилов и высадить дополнительную зелень.

«Бюджет проекта — до 300 тыс. рублей. Результаты будут после 20 февраля. Сергей Чиков (начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска — прим. ред.) подсказал разные механизмы, будем пробовать привлекать местного депутата, возможно, неравнодушных жителей, может быть, краудфандинг попробуем. На самом деле, это не очень масштабный проект, и я вижу возможность его реализовать», — отмечает Ирина Веревкина.

Бренд места

Фото: Мастерская изменений среды

А еще в этом году участников Мастерской ждало не совсем обычное для архитекторов испытание. Они приняли участие в конкурсе стартап-проектов акселерационной программы Томского политеха.

«В рамках акселератора мы тестировали два проекта — «Мастерская изменений среды» и «Создание бренда места».

«Мы придумали создать навигатор по населенным пунктам Томского района для региональных туристов. В последствии он мог бы масштабироваться и на всю Томскую область, — рассказала Ирина Веревкина. — На самом деле у многих есть запрос поехать куда-то, но люди совершенно не знают, что можно при этом посмотреть. Мы хотели бы предложить многоуровневую карту, где люди увидят послойно ценную застройку — мы архитекторы, нам этот слой интересен, какие-то интересные природные места, где можно на велосипеде покататься, шишки собирать. Благодаря нашей идее, путешествие одного дня могло бы стать более увлекательным».

Участники Мастерской во время работы над проектом для акселератора Фото: Мастерская изменений среды

По задумке разработчиков, с помощью навигатора любой турист мог бы быстро разобраться, где купить фермерскую сезонную продукцию, получить услугу от местных жителей — арендовать баню, лодку или просто купить дрова для костра.

«Для пилота мы выбрали территорию, с которой уже работали. Мы хотели, чтобы первым населенным пунктом стало Ярское, где ранее летом мы делали плейсмейкинг на остановке. Запрос нам пришел и от местных жителей, — объяснила Ирина Веревкина. — Туда летом приезжают много туристов, палаточный лагерь на берегу организуется, эти люди могли бы и в Ярское заходить».

Во время прохождения акселератора участники Мастерской столкнулись с непривычной для себя ролью — экономистов, оценивающих рынок.

«Акселератор был для нас ресурсозатратным мероприятием — ходили как на учебу, — рассказывает Ирина Веревкина. — Там были еженедельные лекции. Когда добрались до экономики, это было непросто. Но мы справились, для нас это очень хороший опыт».

Несмотря на то, что проект не попал в число победителей, Ирина Веревкина надеется в дальнейшем реализовать его своими силами, с привлечением грантовых средств.

«Пока мы отрисовываем первый слой, — рассказывает Ирина Веревкина. — Есть понимание, как это можно сделать, понимание бюджета. Я планирую подать грантовую заявку, потому что сумма внушительная получается. Но чтобы работа не останавливалась, мы начали отрисовку первого слоя. Пилот мы хотим попробовать сделать на основе „Яндекс-карт“, дополнительный слой, выполненный в определенной стилистике — мы хотим создать ощущение рукотворной карты. Вся необходимая информация для слоёв у нас есть. В этом году по Ярскому в ТГАСУ была защищена магистерская диссертация и теперь у нас имеется много интересных достоверных данных».

Места внутри

Компетенции участников Мастерской находят применение и внутри вуза. Ребята сотрудничают с двумя молодыми лабораториями — лабораторией плазменных технологий кафедры прикладной механики и материаловедения и грунтовой лабораторией дорожного факультета. В обоих случаях архитекторам предстоит преобразить рабочее пространство, сделав его более комфортным, стильным и эстетичным.

Эскиз росписи стен лаборатории плазменных технологий ТГАСУ Фото: Мастерская изменений среды

«Руководители лабораторий обратились к нам, так как знают нашу деятельность. Лаборатория плазменных технологий уже существовала и им хотелось как-то оформить своё помещение. Какие-то элементы мы убрали. Добавили роспись, как часть интерьерного решения, — рассказывает Ирина Веревкина. — Прежде, чем начать работу, мы познакомились с лабораторией: нам показали, чем они занимаются, как это все происходит — нужно же было понять процесс. Мы сходили, посмотрели, нас что-то вдохновило — предложили первые референсы. Валентин, руководитель лаборатории, сказал, где мы попали, где не попали. После чего мы предложили эскиз. Они обсудили его внутри своего научного сообщества, замечания и корректировки мы учли».

Грунтовая лаборатория — новая структура в вузе. Ее представители попросили специалистов Мастерской помочь не только с росписью, но и расстановкой оборудования.

Еще один проект Мастерской — эскизы росписи стен буфета и столовой ТГАСУ Фото: Мастерская изменений среды

«Мы рассказали, какие моменты им нужно учесть, пока идет работа. У нас нет больших денег на такие проекты, поэтому ищем еще и рациональные варианты. В этом случае роспись выступает интерьерным решением, с помощью которого можно относительно не за дорого качественно изменить пространство», — отметила Ирина Веревкина.

Плейсмейкинг в массы

Название фото Фото: Серафима Кузина

Одна из важных составляющих деятельности Мастерской — обучение всех желающих делать новые пространства методом плейсмейкинга. Сейчас ТГАСУ обучает уже второй набор слушателей — в их числе представители ТСЖ, учреждений культуры, студенты ТГАСУ и других вузов города.

«В рамках курса мы рассказываем о таком методе работы со средой, как плейсмейкинг. С учетом опыта подачи грантовых заявок мы много внимания уделяем и социологии, — рассказала Ирина Веревкина. — Мы рассматриваем плейсмейкинг не только как работу с физической средой. Для меня это сейчас и инструмент социального проектирования. Цель любого плейсмейкинга — если будет создано сообщество, это уже хороший результат. Собрали они вместе лавочку и она у них не получилась — это опыт. Они объединились и что-то сделали — это хорошо».

В рамках двухмесячного курса перед слушателями выступают как сотрудники Мастерской, так и приглашенные эксперты. Например, уже упоминаемый выше Сергей Чиков, рассказал ученикам о существующих программах финансирования в Томске.

1. Встреча с Сергеем Чиковым. 2. Гость мастерской — архитектор Евгений Евлахов. 3. Лекция социолога Константина Штера. ​​​​ Фото: Мастерская изменений среды

«Он предлагал организовывать ТОСы — тогда, оказывается, может много чего интересного случиться. Представители ТСЖ, которые были на встрече, воодушевились и сказали, что завтра будут делать ТОС», — рассказывает Ирина Веревкина.

В конце курса учеников ждет итоговая работа — защита собственного проекта благоустройства одного из участков у дома по ул. Говорова, 46. Презентация запланирована на 29 декабря.

Спустя полгода деятельности Мастерской и её участников — студентов ТГАСУ — планы прояснились, пришло понимание предела собственных ресурсов, деятельность пошла в стабильном режиме.

«То, что первоначально виделось, оказалось не так просто выполнимо из-за загруженности ребят. Мы не проектная команда, не проектный институт, чтобы работать по восемь часов пять дней в неделю, — отмечает Ирина Веревкина. — Я ребятам всегда напоминаю, что их основная функция — это учиться. Поэтому пока все в режиме «есть запрос — мы с ним работаем».

Фото: Серафима Кузина

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