Экономика, согласования и родные стены. Как живет мастерская изменений среды ТГАСУ
Этим летом в Томском государственном архитектурно-строительном университете была запущена мастерская изменений среды. Небольшая группа студентов под руководством куратора довольно успешно работает над созданием новых мест, преображением старых и даже созданием бренда места.
О том, как работает Мастерская спустя полгода после образования, «Томскому Обзору» рассказала её основательница, куратор, архитектор, старший преподаватель вуза Ирина Веревкина.
Камера обскура
В начале учебного года Мастерская стала чуть больше — её ряды пополнил еще один студент. Таким образом количественный состав вырос до 13 человек: три парня и десять девушек. Одним из первых мероприятий, в котором они приняли участие в этом учебном году стал фестиваль уличной культуры Street Vision. Для него участники Мастерской подготовили сложную инсталляцию в виде куба обскура. Она рассказывала о самом первом и простом устройстве, позволяющем получить оптическое изображение объекта. Были сконструированы пять граней для куба ТГАСУ — потолок и четыре стены. На двух из них смонтировали двери, внутри расположили белые экраны. Инсталляция была предельно функциональной, любой посетитель мог зайти в одну дверь и выйти через другую. На одной из дверей установили глазок, через который проецировалось изображение улицы.
«Мы считаем, это был успех. Для нас самих и для наших друзей, которые поддерживали и помогали нам в реализации», — рассказала Ирина Веревкина.
А еще на фестивале Street Vision участники Мастерской представили ее посетителям и рассказали о курсе по плейсмейкингу городской среды.
Стены и согласования
Помимо выставочной деятельности Мастерская продолжает работать в «поле». Так, студенты по-прежнему сотрудничают с ТСЖ дома по ул. Советской, 50, который они планируют вместе преобразить.
«Сейчас мы находимся в стадии согласования с городской администрацией эскизов росписи. Этот проект мы подали на грант Газпрома „Родные города“. Проект достаточно небольшой, у нас есть цель его реализовать этим летом», — рассказывает Ирина Веревкина.
Участники Мастерской планируют привести в порядок (то есть подготовить и где-то даже отремонтировать) три подпорные стены дома, а также устроить несколько деревянных настилов и высадить дополнительную зелень.
«Бюджет проекта — до 300 тыс. рублей. Результаты будут после 20 февраля. Сергей Чиков (начальник Департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска — прим. ред.) подсказал разные механизмы, будем пробовать привлекать местного депутата, возможно, неравнодушных жителей, может быть, краудфандинг попробуем. На самом деле, это не очень масштабный проект, и я вижу возможность его реализовать», — отмечает Ирина Веревкина.
Бренд места
А еще в этом году участников Мастерской ждало не совсем обычное для архитекторов испытание. Они приняли участие в конкурсе стартап-проектов акселерационной программы Томского политеха.
«В рамках акселератора мы тестировали два проекта — «Мастерская изменений среды» и «Создание бренда места».
«Мы придумали создать навигатор по населенным пунктам Томского района для региональных туристов. В последствии он мог бы масштабироваться и на всю Томскую область, — рассказала Ирина Веревкина. — На самом деле у многих есть запрос поехать куда-то, но люди совершенно не знают, что можно при этом посмотреть. Мы хотели бы предложить многоуровневую карту, где люди увидят послойно ценную застройку — мы архитекторы, нам этот слой интересен, какие-то интересные природные места, где можно на велосипеде покататься, шишки собирать. Благодаря нашей идее, путешествие одного дня могло бы стать более увлекательным».
По задумке разработчиков, с помощью навигатора любой турист мог бы быстро разобраться, где купить фермерскую сезонную продукцию, получить услугу от местных жителей — арендовать баню, лодку или просто купить дрова для костра.
«Для пилота мы выбрали территорию, с которой уже работали. Мы хотели, чтобы первым населенным пунктом стало Ярское, где ранее летом мы делали плейсмейкинг на остановке. Запрос нам пришел и от местных жителей, — объяснила Ирина Веревкина. — Туда летом приезжают много туристов, палаточный лагерь на берегу организуется, эти люди могли бы и в Ярское заходить».
Во время прохождения акселератора участники Мастерской столкнулись с непривычной для себя ролью — экономистов, оценивающих рынок.
«Акселератор был для нас ресурсозатратным мероприятием — ходили как на учебу, — рассказывает Ирина Веревкина. — Там были еженедельные лекции. Когда добрались до экономики, это было непросто. Но мы справились, для нас это очень хороший опыт».
Несмотря на то, что проект не попал в число победителей, Ирина Веревкина надеется в дальнейшем реализовать его своими силами, с привлечением грантовых средств.
«Пока мы отрисовываем первый слой, — рассказывает Ирина Веревкина. — Есть понимание, как это можно сделать, понимание бюджета. Я планирую подать грантовую заявку, потому что сумма внушительная получается. Но чтобы работа не останавливалась, мы начали отрисовку первого слоя. Пилот мы хотим попробовать сделать на основе „Яндекс-карт“, дополнительный слой, выполненный в определенной стилистике — мы хотим создать ощущение рукотворной карты. Вся необходимая информация для слоёв у нас есть. В этом году по Ярскому в ТГАСУ была защищена магистерская диссертация и теперь у нас имеется много интересных достоверных данных».
Места внутри
Компетенции участников Мастерской находят применение и внутри вуза. Ребята сотрудничают с двумя молодыми лабораториями — лабораторией плазменных технологий кафедры прикладной механики и материаловедения и грунтовой лабораторией дорожного факультета. В обоих случаях архитекторам предстоит преобразить рабочее пространство, сделав его более комфортным, стильным и эстетичным.
«Руководители лабораторий обратились к нам, так как знают нашу деятельность. Лаборатория плазменных технологий уже существовала и им хотелось как-то оформить своё помещение. Какие-то элементы мы убрали. Добавили роспись, как часть интерьерного решения, — рассказывает Ирина Веревкина. — Прежде, чем начать работу, мы познакомились с лабораторией: нам показали, чем они занимаются, как это все происходит — нужно же было понять процесс. Мы сходили, посмотрели, нас что-то вдохновило — предложили первые референсы. Валентин, руководитель лаборатории, сказал, где мы попали, где не попали. После чего мы предложили эскиз. Они обсудили его внутри своего научного сообщества, замечания и корректировки мы учли».
Грунтовая лаборатория — новая структура в вузе. Ее представители попросили специалистов Мастерской помочь не только с росписью, но и расстановкой оборудования.
«Мы рассказали, какие моменты им нужно учесть, пока идет работа. У нас нет больших денег на такие проекты, поэтому ищем еще и рациональные варианты. В этом случае роспись выступает интерьерным решением, с помощью которого можно относительно не за дорого качественно изменить пространство», — отметила Ирина Веревкина.
Плейсмейкинг в массы
Одна из важных составляющих деятельности Мастерской — обучение всех желающих делать новые пространства методом плейсмейкинга. Сейчас ТГАСУ обучает уже второй набор слушателей — в их числе представители ТСЖ, учреждений культуры, студенты ТГАСУ и других вузов города.
«В рамках курса мы рассказываем о таком методе работы со средой, как плейсмейкинг. С учетом опыта подачи грантовых заявок мы много внимания уделяем и социологии, — рассказала Ирина Веревкина. — Мы рассматриваем плейсмейкинг не только как работу с физической средой. Для меня это сейчас и инструмент социального проектирования. Цель любого плейсмейкинга — если будет создано сообщество, это уже хороший результат. Собрали они вместе лавочку и она у них не получилась — это опыт. Они объединились и что-то сделали — это хорошо».
В рамках двухмесячного курса перед слушателями выступают как сотрудники Мастерской, так и приглашенные эксперты. Например, уже упоминаемый выше Сергей Чиков, рассказал ученикам о существующих программах финансирования в Томске.
«Он предлагал организовывать ТОСы — тогда, оказывается, может много чего интересного случиться. Представители ТСЖ, которые были на встрече, воодушевились и сказали, что завтра будут делать ТОС», — рассказывает Ирина Веревкина.
В конце курса учеников ждет итоговая работа — защита собственного проекта благоустройства одного из участков у дома по ул. Говорова, 46. Презентация запланирована на 29 декабря.
Спустя полгода деятельности Мастерской и её участников — студентов ТГАСУ — планы прояснились, пришло понимание предела собственных ресурсов, деятельность пошла в стабильном режиме.
«То, что первоначально виделось, оказалось не так просто выполнимо из-за загруженности ребят. Мы не проектная команда, не проектный институт, чтобы работать по восемь часов пять дней в неделю, — отмечает Ирина Веревкина. — Я ребятам всегда напоминаю, что их основная функция — это учиться. Поэтому пока все в режиме «есть запрос — мы с ним работаем».
Фото: Серафима Кузина
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