В Томске выбрали подрядчика для проектирования ремонта в доходном доме купца Деева

6 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Центр по охране памятников Томской области заключил договор на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта помещений в доходном доме купца Деева на пер. Батенькова, 3, являющемся объектом культуры регионального значения.

Как уточняют в пресс-служба обладминистрации, по результатам закупки победителем стало ООО «СКИТ-93». На разработку документации выделено более 1,5 млн рублей. Проект включает капитальный ремонт системы отопления, кондиционирования и внутренней отделки помещений.

«В ходе разработки проектно-сметной документации подрядчик обязан получить акт государственной историко-культурной экспертизы и согласование органа охраны объектов культурного наследия. Также он должен пройти экспертизу достоверности сметной стоимости работ», — сообщила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Напомним, ранее в доме купца Деева был проведен ремонт кровли.

Доходный дом купца Федора Деева в стиле модерн был построен в 1914 году. Проект здания выполнен томским губернским архитектором Андреем Лангером в 1913 году, он же осуществлял технический надзор за постройкой. В начале ХХ века на первом этаже размещались магазины, на втором — арендные помещения для контор. С домом связано важное историческое и культурное событие — в 1918 году дом экспроприировали для размещения в нем первой Сибирской народной художественной академии. Когда советская власть в Томске временно пала, академию закрыли, а дом вернули владельцу. В некоторой степени здание сохранило свое первоначальное назначение — долгое время здесь находились магазины, в настоящий момент — административные учреждения и развлекательные заведения.

Больше о работе Лангера в Томске читайте в нашем материале «Гид по городу: 13 шедевров титулярного советника Андрея Лангера».

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