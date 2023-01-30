Томских художников приглашают создать эскизы масок, которые появятся на улицах городов Сибири

Томский Обзор / Фото: 30 января 2023 // Фото: https://vk.com/slav_museum

Первый музей славянской мифологии запускает конкурсный отбор для художников на участие в паблик-арт фестивале «Лики Сибири». Предполагается, что они создадут 10 барельефов в виде масок, которые после будут размещены в городском пространстве. Арт-объекты будут рассказывать истории про Сибирь через художественные образы.

«Лики Сибири» — союз команды проекта «Игра с вечностью» новосибирского художника Юрия Шахояна и Музея славянской мифологии. Знаковый образ в творчестве Юрия Шахояна — маски. В «Ликах Сибири» они увеличиваются в размере и вписываются в ландшафт городов Сибири, объединяя сибирское арт-пространство», — сообщают организаторы конкурса.

В своих эскизах участникам проекта предлагается раскрыть тот или иной исторический период, событие или особенность Сибири. Организаторы конкурса предлагают несколько тем:

Мифы, легенды и сказки;

Дорусский период (археологические культуры и свидетельства присутствия человека на территории Сибири в древности);

Гастрономические особенности, вкусы, ощущения и локальная кухня;

Природный мир (эндемики и уникальные объекты);

Архитектурные контрасты (от деревянного зодчества до конструктивизма);

Освоение Сибири, путь Ермака, основание острогов и первых русских поселений. Философия преодоления (образ пути, ссылки, старообрядцы в Сибири);

Карты Сибири, Сибирский тракт и Великий чайный путь (образ дороги);

Купцы Сибири (значение предпринимательства и меценатства в становлении сибирских городов и особого сибирского характера);

Сила Сибири (университеты, школа томской геологии, ресурсы);

Свободная тема, эскиз-исследование (что такое Сибирь, что нас объединяет?);

Прошедшие конкурсный отбор художники создадут 10 эскизов для масок и перенесут их на макеты барельефов во время городского фестиваля уличного искусства «Лики Сибири» на «Ночи музеев» в мае 2023 года.



Заявки на участие в принимаются до 20 февраля 2023 года. Победители примут участие в художественно-краеведческой лаборатории 14–18 мая. Фестиваль уличного искусства «Лики Сибири», круглый стол с художниками и приглашёнными экспертами пройдут 19–20 мая 2023 года.



Подробности участия и порядок подачи заявки — читайте в положении.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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