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Томских художников приглашают создать эскизы масок, которые появятся на улицах городов Сибири

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Первый музей славянской мифологии запускает конкурсный отбор для художников на участие в паблик-арт фестивале «Лики Сибири». Предполагается, что они создадут 10 барельефов в виде масок, которые после будут размещены в городском пространстве. Арт-объекты будут рассказывать истории про Сибирь через художественные образы.

«Лики Сибири» — союз команды проекта «Игра с вечностью» новосибирского художника Юрия Шахояна и Музея славянской мифологии. Знаковый образ в творчестве Юрия Шахояна — маски. В «Ликах Сибири» они увеличиваются в размере и вписываются в ландшафт городов Сибири, объединяя сибирское арт-пространство», — сообщают организаторы конкурса.

В своих эскизах участникам проекта предлагается раскрыть тот или иной исторический период, событие или особенность Сибири. Организаторы конкурса предлагают несколько тем:

Прошедшие конкурсный отбор художники создадут 10 эскизов для масок и перенесут их на макеты барельефов во время городского фестиваля уличного искусства «Лики Сибири» на «Ночи музеев» в мае 2023 года.

Заявки на участие в принимаются до 20 февраля 2023 года. Победители примут участие в художественно-краеведческой лаборатории 14–18 мая. Фестиваль уличного искусства «Лики Сибири», круглый стол с художниками и приглашёнными экспертами пройдут 19–20 мая 2023 года.

Подробности участия и порядок подачи заявки — читайте в положении.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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