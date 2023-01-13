В Томске презентовали календарь по задворкам новосибирского авангарда

13 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувший вторник, 10 января, в Томске состоялась встреча-презентация «Новосибирск: авангард как повод?» проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!», в рамках которой гости рассказали о своем опыте работы и представили новую сувенирную серию «Линия Авангарда», состоящую из календаря, набора открыток, стикерпака и шопера. Мероприятие прошло в Центре иммерсивного искусства «Особняк» по приглашению «Спорт-Отеля» и федерального ТурАкселератора.

Напомним, «Линия авангарда» — это один из проектов команды «Ново-Сибирск. Конструктивиз!», рассказывающий об историческом центре Новосибирска и включающий авторские прогулки по известным памятникам-зданиям конструктивизма. В октябре прошлого года на краудфандинговой платформе Planeta.ru был объявлен сбор средств на выпуск путеводителя по «Линии авангарда» и настенного календаря «Задворки констурктивизма» на 2023 год. В итоге при поддержке спонсоров удалось собрать более 300 тысяч рублей.

Цветной календарь «Задворки конструктивизма по Линии авангарда». 1. Обложка календаря 2. Первая страница с месяцем. 3. Постер 4. Открытка 5. Календарная сетка Фото: Серафима Кузина

Новый календарь — цветной, выпущен в формате А2, в отличии от предыдущего монохромного варианта А3. В его основу легла идея многофункционального календаря, который разделен перфорацией на блок с датами, почтовую открытку и постер с авторской фотографией непарадных сторон известных памятников конструктивизма.

«Мы долго думали, как конструктивизм можно показать, поскольку вдоль Красного проспекта уже все прекрасно знают фасады домов. Наш фотограф Алексей Школдин очень хорошо прошелся с экскурсией по местам новосибирского авангарда, и когда мы сели смотреть, что он наснимал, увидели фотографию Дома Аэрофлота не с фасада, а с задней стороны. Тогда у нас и возникла такая идея — показать задворки конструктивизма, чтобы человек смог увидеть совершенно другой город, с той стороны, которую мы не замечаем», — рассказывает руководитель проекта «Ново-Сибирск. Конструктивиз!» Евгений Дубровин.

Руководитель проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» Евгений Дубровин Фото: Серафима Кузина

Стилистику нового календаря и другой сувенирной продукции «Линии авангарда» разработала студентка НГУАДИ им. А.Д. Крячкова Софья Шангареева. При ее создании девушка использовала мотивы известного советского художника и архитектора Эля Лисицкого из его работы «Клином красным бей белых».

«Второе ответвление от всей этой визуальной истории — вид зданий сверху. На карте именно так изображены наши домики, силуэты которых решено было совместить. Получится такой графический знак, который мы используем как символ «Линии авангарда», — отмечает Софья.

Дизайнер проекта Софья Шангареева Фото: Серафима Кузина

Сейчас помимо календаря, среди сувенирной продукции есть еще стикерпак и сумка-шопер с контурами зданий, входящих в маршрут; наборы открыток с фотографиями столетней давности из новосибирского Интегрального музея Академгородка; наборы формочек для печенья, изготовленные на 3D-принтаре из пищевого пластика.

Сувенирная серия «Линия авангарда» Фото: предоставлено проектом «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»

«Наше погружение в сувенирную продукцию началось с создания стикерпака, который появился очень смешно. Года два назад у Антона Гашенко, нашего ведущего эксперта по архитектуре и декана Новосибирского государственного университета архитектуры, был день рождение, и мы решили сделать ему подарок в виде стикеров с ним. Тогда у нас как раз проходил архитектурный квест. Там мы поставили столик, где разложили разные наши продукты, в том числе и этот стикерпак. В течение дня их все разобрали студенты-архитекторы. И мы поняли, что на мерче можно зарабатывать, — поделилась Карина (интервью с ней читайте в нашем материале — прим. ред).

Куратор проекта Карина Ляникова с авторской картой новосибирского архитектурного авангарда. Первоначальная ее версия включала 42 здания, сейчас их уже отмечено 50. Фото: Серафима Кузина

Также в этом году, в конце января, ожидается полное издание бумажного путеводителя по «Линии авангарда».

Участники встречи. По центру Алёна Шафер, директор томского Центра иммерсивного искусства «Особняк». Слева руководитель проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» Евгений Дубровин с календарем прошлого года, который был в монохромном варианте. Фото: Серафима Кузина

Как сообщила команда проекта, перед новым годом презентация сувенирной продукции прошла в Новосибирске. Евгений Дубровин подчеркнул, что на этом этапе работы для них важно начать ближе общаться с томичам, которые сейчас в основном приезжают в соседний город не для того, чтобы познакомиться с ним, а ради шопинга.

«У нас есть отдельная задача — научиться рассказывать о конструктивизме не только в Новосибирске. Мы поняли, что надо расширять географию, не надо замыкаться... При всем нашем отличии, мы понимаем, что в Томске есть базовая ценность деревянной архитектуры, а в Новосибирске, за исключением очень небольшой группы людей, пока это не ощущается», — утверждает он.

Руководитель «Спорт-Отеля» Юлия Штадельман Фото: Серафима Кузина

С его словами согласен и экскурсовод проекта Михаил Питателев, который некоторое время жил и работал в Томске:

«Томск — это город, где были корни конструктивизма. Мы побывали в Политехе, в „Профессорской квартире“ и поняли, что многие люди, которые строили новосибирский конструктивизм, учились и делали первые шаги здесь. Поэтому я думаю, что любой томич может почувствовать дух конструктивизма. Просто его нельзя считать с внешней стороны зданий, для этого нужны особые экскурсии», — говорит Михаил.

Михаил Питателев Фото: Серафима Кузина

Он выделили в нашем городе восемь зданий-памятников в стиле авангарда:

«Дом железнодорожников» (пр. Ленина, 46)

Фабрика-кухня ЦРК (пр. Фрунзе, 16)

Здание «Шахтстроя» (пл. Ленина, 11/ пр. Ленина, 113)

«Дом коммунальщиков»/ общежитие «Пятихатка» (ул. Никитина, 4)

Общежитие мукомольно-элеваторного института (пл. Соляная, 2)

Учебный корпус ТПУ (ул. Советская, 82/ ул. Усова, 7)

Общежитие ТГУ №2 (пр. Ленина, 68)

Студенческое общежитие медицинского института (пр. Кирова, 16/ ул. Белинского, 52)

Карта наследия авангарда в Томске Фото: Серафима Кузина

На презентации участники встречи обсудили разные варианты сотрудничества, поговорили о том, почему новосибирский авангард до сих пор остается не столь известным, как деревянное зодчество, и может ли конструктивизм стать триггером поездки в соседний город.

В заключение было отмечено, что Томск и Новосибирск неразрывно связаны историей и культурой, поэтому обмен опытом необходим. С этой целью, возможно, в будущем для томичей будут организованы ознакомительные туры по новосибирским зданиям-памятникам эпохи авангарда.

Первый стикерпак, с которого началась сувенирная история проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» Фото: Серафима Кузина

Новый стикерпак из серии «Линия авангарда». В правом верхнем углу логотип проекта. Фото: Серафима Кузина

Открытки со зданиями новосибирского конструктивизма с изображением работ художницы Татьяны Гарсии, изданные в 2022 году. Фото: Серафима Кузина

Авторская карта по новосибирскому конструктивизму Фото: Серафима Кузина

Набор открыток из серии «Линия авангарда». Авторы отмечают, что они отличаются от тех, что представлены в отрывном календаре. Фото: предоставлено проектом «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».