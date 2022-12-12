Томичи могут поддержать издание путеводителя и календаря о новосибирском конструктивизме

Томичи могут поддержать выпуск бумажного путеводителя по новосибирской «Линии авангарда» и необычного настенного календаря на 2023, созданных командой «Ново-сибирск. Конструктивизм!». Как сообщает куратор проекта Карина Ляникова, они посвящены новосибирской архитектуре и включают авторские фотографии непарадных сторон известных памятников конструктивизма.

«В этом году мы все же решились сделать путеводитель по „Линии авангарда“ (название авторской прогулки в рамках проекта — прим. ред.) Долго не решались, но время пришло. Все хотят наконец-то увидеть первый в Новосибирске путеводитель по конструктивизму. Он будет не по всем зданиям-памятникам, а только по самой Линии авангарда. Это примерно около 40 объектов» — сообщает Карина.

Бумажный путеводитель по «Линии авангарда» Фото: проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»

По ее словам, параллельно идет работа над выпуском цветного настенного календаря на 2023 год, особенность которого в том, что каждый лист месяца в нем разделен перфорацией на постер с авторской фотографией от Алексея Школдина и краткой текстовой информацией о здании, почтовую открытку и блок с датами. Такой календарь будет отрывным в формате А2, соединяющийся большой скрепкой.

«Одна из многочисленных проблем конструктивизма в Новосибирске в том, что у нас очень мало его качественных, классных изображений. Нам, конечно, такое положение вещей не нравилось. В целом у нас в проекте был взят курс на производство различного контента, в том числе визуального, поэтому в прошлом году мы совместно с фотографом Алексеем Школдиным решили создать первый новосибирский календарь, посвященный авангарду. Мы закрепили свое намерение, выбрали формат — это был А3, перекидной, определили шорт-лист зданий, также организовали сбор денег, — рассказывает куратор проекта Курина Ляникова. — Тогда у нас возникло много трудностей, но этот опыт нам понравился, так что уже заранее мы знали, что будем выпускать календарь и на 2023 год. Долго думали над концепцией, хотели сделать что-то интересное и придумали такую многофункциональную историю, когда каждый месяц у человека остается не только календарь, но еще постер и открытка».

Лист отрывного календаря разделен на три части — постер, открытку и календарный блок Фото: проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»

Сбор средств на выпуск путеводителя и календаря осуществляется на краудфандинговой платформе Planeta.ru и продлится до 17 декабря. Первоначальная цель — собрать 300 тысяч рублей, а затем — еще 150 тысяч на издание полного тиража путеводителя.

В качестве вознаграждения за пожертвование организаторы предлагают выбрать себе подарок — авторскую рисованную карту проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!», открытку со зданиями-памятниками Линии авангарда и стикерпак с их контурами от дизайнера проекта Софьи Шангареевой. Все подробности можно узнать по ссылке.

Напомним, что этой осенью куратор проекта «Ново-сибирск. Конструктивизм!» Карина Ляникова приняла участие в школе волонтеров «Том Сойер Фест» в Томске с лекцией «Конструктивизм как основа для проявления волонтерской активности, самозанятости, социального предпринимательства и бизнеса. Самые яркие российские примеры». Интервью с экспертом можно почитать на «Томском Обзоре»:

Карина Ляникова, куратор проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»: Как научиться видеть и любить архитектурный авангард

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