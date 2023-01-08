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Томичи смогут получить в подарок магнитик с изображением «дома за рубль»

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Магнитики с изображением дома на ул. Савиных, 10а, восстанавливающегося по программе «Дом за рубль», томичи смогут получить в подарок от проекта domwood_tomsk. Об этом сообщили организаторы в социальных сетях.

«Уже несколько лет, раз в год, мы делаем магнитики с изображением дома для наших подписчиков как подарок от нас на новогодние праздники. Это наша любимая традиция. Она очень теплая, и мы хотим продолжать её», — рассказали представители проекта «Томскому Обзору».

Они отмечают, что в этом году созданы три варианта новогоднего оформления. Сюжеты для них придумала и нарисовала Кира Массон. В проекте она занимается интерьерными решениями.

Варианты оформления
Фото: domwood_tomsk

Как сообщает команда проекта, чтобы заказать понравившийся вариант, необходимо написать организаторам с указанием номера иллюстрации и адреса получателя. Такой подарок будет отправлен «Почтой России» после новогодних праздников.

В дальнейшем, когда дом на Савиных начнет свою полноценную работу, все созданные ранее сувениры будут доступны для его посетителей. По словам организаторов, к уже имеющимся в следующем году могут добавиться и магнитики с изображением других томских домов.

Напомним, деревянный дом по ул. Савиных, 10а является памятником регионального значения и восстанавливается по программе «Дом за рубль» томским предпринимателем Алексеем Будниковым. Весной 2022 года в здании произошел крупный пожар, в котором сгорела крыша и сильно пострадал интерьер. Перед новым годом стало известно, что его вновь украсили праздничной иллюминацией, вдохновленной иллюстрациями томского художника Евгения Швенка.

Фото представлено командой проекта.

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