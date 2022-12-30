«Дом за рубль» на Савиных в Томске украсили новогодней иллюминацией

30 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Евгений Швенк, иллюстрация дома на Савиных

Деревянный дом по ул. Савиных, 10а в Томске к Новому году украсили праздничной иллюминацией, вдохновленной иллюстрацией томского художника Евгения Швенка.

«Ещё осенью, когда на доме велись работы с фасадами и были установлены леса по периметру, мы подумали, было бы здорово, украсить наш дом к новому году, чтобы прогуливаясь по ул. Савиных, у людей появлялось праздничное настроение», — рассказала «Томскому Обзору» команда проекта.

В основу идеи легла иллюстрация, которую год назад для проекта нарисовал Евгений Швенк. Концепция была оптимизирована и реализована с помощью влагозащитных лампочек.

«Конечно, мы позаботились, чтобы это было безопасно. Лампы светодиодные и выведены через отдельную группу автоматических выключателей», — отмечает команда проекта.

Ребята также отметили, что в доме еще ведутся ремонтные работы, но уже в следующем году здесь отроются гостиница и кафе, исчезнет железный забор и новогодние украшения в виде лампочек будут выглядеть ещё наряднее, уютнее и праздничнее.

Напомним, дом по ул. Савиных, 10а является памятником регионального значение. Он был построен в конце XIX века и связан с именем российского исследователя Арктики Николая Николаевича Урванцева, который учился в Томском технологическом институте Томска и входил в команду профессора Обручева — автора известного литературного произведения «Земля Санникова». Здание попавшее в программу «дом за рубль», восстанавливает предприниматель Алексей Будников. Весной этого года в здании произошел крупный пожар, в котором сгорела крыша и сильно пострадал интерьер.

Фото: предоставлено командой проекта

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