В январе S7 запускает рейсы из Тюмени в Томск

29 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Во вторник, 3 января S7 Airlines выполнит первый прямой регулярный рейс из Тюмени в Томск, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Предполагается, что до 21 марта 2023 года самолеты будут летать дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям. Самолет из Тюмени вылетает в в 8:05, а в Томск прилетает в 12:10 по местному времени.

Обратные рейсы будут выполняться также по вторникам и воскресеньям: вылет из Томска в 12:55, посадка в Тюмени — в 13:05. Время в пути составит чуть больше двух часов.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).

Напомним, в июле прямой рейс из Томска в Тюмень запустила авиакомпания Utair.

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