Utair в июле запустит рейс Томск — Тюмень

14 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

Авиакомпания Utair с 3 июля запустит прямой рейс из Томска в Тюмень, следует из данных сайта перевозчика.

Перелеты будут осуществляться по воскресеньям, понедельникам, средам и четвергам на турбовинтовом среднемагистральном пассажирском самолёте ATR-72.

Вылет из Томска в 17.50. Время в пути 3 часа. Стоимость билетов от 2 589 рублей.

Приобрести билеты можно на сайте Utair.

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