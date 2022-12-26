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Томский «Особняк»: что происходит с проектом на грани закрытия

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Томский центр иммерсивного искусства «Особняк» может закрыться 15 января. Об этом в конце минувшей недели стало известно из поста основательницы проекта Алены Шафер во «ВКонтакте».

Что произошло с центром и почему его хотят закрыть? Об этом «Томский Обзор» поговорил с автором идеи и директором центра Алёной Шафер.

«Я все это (работу Центра — прим. ред.) начинала с партнером, с которым мы изначально договорились, что есть я со своими идеями, а он готов вкладываться в неё деньгами. До сентября мы работали над проектом вместе — если что-то нужно было напечатать, это печаталось, заплатить — платилось. Но пришел сентябрь и человек решил, что ему это больше не интересно. И сказал он это мне в декабре», — рассказал Алёна Шафер.

По её словам, работники Центра не получали зарплату с ноября. С середины сентября также не оплачен долг по аренде.

«Понятно, что параллельно происходит ряд процессов, которые повлияли — то карантин, то кому-то запретили проводить корпоративы, это тоже сильно сказалось на экономике особняка, — отметила Алёна Шафер. — Я поняла, что долги копить не могу, мне стыдно перед людьми. Своих денег у меня нет — с сентября я не получаю зарплату, только еще вкладываю в Центр то, что было заработано на стороне. Нужно было купить ёлки… продолжаю что-то делать для насыщения программы. Например, в воскресенье у нас будут суточные щи. Я хочу, чтобы были какие-то мероприятия проходили и „Особняк“ жил».

Доходы «Особняка» складываются из нескольких статей бюджета: во-первых, он очень популярен у туристов из соседних регионов, которые регулярно приезжают в Томск и хотят попасть в старинное здание. Бронь по таким заявкам делается уже за месяц. Во-вторых, мероприятия для горожан — выставки, лекции, дегустации, концерты. Площадка востребована для проведения фотосессий, частных мероприятий. Кроме того, зарабатывает сувенирный магазин в «Особняке». Но выйти на стабильный поток, позволяющий закрывать ежемесячно 150 000 аренды, зарплаты персонала и вложения в мероприятия, центр за полгода не успел.

Алена Шафер посетовала на отсутствие в Томской области системы поддержки представителей креативных индустрий.

«Есть куча проектов в Томске, которые начинались и заканчивались, потому что системы поддержки креативных индустрий, по сути, нет. В Красноярске есть меры поддержки. В Екатеринбурге креативные индустрии в формате „Мой бизнес“ выделены отдельно. У нас этого нет, нет закона о креативных индустриях...», — уточнила Алена Шафер.

Она также отметила, что по ряду причин не смогла обеспечить Центр финансовой поддержкой за счет грантов. На оформление заявок просто не было времени из-за операционной деятельности, которая была необходима для поддержания работы «Особняка».

«У меня есть небольшая команда, которая помогает и терпит все неудобства. Приходят просто незнакомые люди с предложениями. Музыкант Сергей Киреев предложил провести бесплатный концерт, все средства с которого пойдут на поддержку „Особняка“. Но, к сожалению, начинать какие-то дела у нас в Томске невозможно», — отметила Шафер.

В течение всего декабря она искала варианты выхода для проекта — предложения делались нескольким потенциальным партнерам. Но бизнес сетует на отсутствие необходимых свободных средств, у властных структур, связанных с туризмом, так же нет бюджетов на подобные проекты.

По словам Шафер, Центр будет работать в прежнем режиме до 15 января, а затем оно закроется.

«Если придет человек или компания, готовые вместе дальше делать этот проект, будем работать, как партнеры. У меня есть желание сделать детский спектакль про рябиновых эльфов, выставку фотографий детей начала 20-го века. Это можно все сделать, я понимаю, как. Но есть нюанс», — отметила Алёна Шафер.

Сейчас проекту все еще можно помочь — во-первых, идет сбор пожертвований на погашение его задолженностей, во-вторых, потенциальный партнер или меценат может поддержать «Особняк», включившись в его развитие. Поддержать проект можно отправив любую сумму на карту Сбера по номеру телефона 89138103137. Собранные средства пойдут только на оплату аренды и зарплаты.

Напомним, «Особняк» — проект известного томского экспозиционера, режиссера и сценографа Алёны Шафер. Подробнее о планах, которые были у создательницы пространства, можно прочитать в нашем материале.

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