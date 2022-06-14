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Центр иммерсивного искусства «Особняк» откроется в «Изумрудном доме» на Белинского

14 июня 2022 / Томский Обзор

Центр иммерсивного искусства «Особняк» откроется в Томске этим летом.

Он разместится в доме архитектора С.В. Хомича по ул. Белинского, 19, также известного как «Изумрудный дом». «Особняк» — проект известного томского экспозиционера, режиссера и сценографа Алёны Шафер. Инвестором, учредителем и партнёром стал директор полиграфической компании «Танит» Алексей Пестин.

Алена Шафер Фото: Серафима Кузина

— Это первый подобный иммерсивный центр в стране. На сегодняшний день существуют самостоятельные иммерсивные театральные, выставочные проекты; есть иммерсивные музеи, например, в Японии и Финляндии. Но все это по большей части — цифровая иммерсия. Центра, который бы объединял все это, пока нет, томский будет первым, — рассказывает автор идеи и генеральный директор центра Алёна Шафер. — Например, просто экскурсии делают все, но если мы говорим об иммерсивной их форме, то такая экскурсия может включать в себя и кусок театрализованного представления, и какие-то задания для участников, которые позволят им максимально погрузиться в контекст событий, о которых идет речь. Наша задача — сделать не просто экскурсии и выставки, а превратить их в некий художественный акт, высказывание авторов.

Идет ремонт Фото: Серафима Кузина

Центр займет весь второй этаж особняка Хомича. Сейчас здесь идет ремонт, но уже 1 июля заработают первые выставки. Они разместятся в комнатах особняка, каждая из которых получила свое название и функциональное назначение.

Фото: Серафима Кузина

«Детская» будет посвящена Елани — историческому району Томска, в котором расположен особняк. Одна из стен уже стала огромной грифельной доской для рисования, на полу появится карта Елани, а на стенах — интерактивные макеты самых известных зданий района. Их изготовят по иллюстрациям к путеводителю «Путешествие по Елани» издательства «Макушин Медиа», вышедшему весной этого года.

Та самая грифельная стена, на которой будет можно рисовать Фото: Серафима Кузина

— Иммерсивный проект — это чувства с намеком на интеллект. То есть, играя, мы развиваем детей, а еще они попадают в абсолютно непривычное, немузейное пространство, где можно делать то, что обычно нельзя в музеях — трогать, рисовать. С помощью иммерсии мы покажем реальную историю этого дома. Поможем представить, как жили люди того времени, какой была типичная жизнь в особняке, — рассказывает Алёна Шафер.

«Малая гостиная» перед преображением. Лепнина на потолке «уходит» в перегородку Фото: Серафима Кузина

В соседнем зале — «Малой гостиной» — будет организовано выставочное пространство. Первой экспозицией станет проект «От Делакруа до Модильяни», где картины будут соседствовать со специально созданными нишевыми парфюмерными ароматами. Когда-то «Малая гостиная» была частью большой, исторической гостиной, но в советское время перегородка разделила ее на два помещения. Это отлично прослеживается, если обратить внимание на потолочную лепнину. Вторая часть зала получила название «Будуар». К сожалению, убрать сейчас перегородку и восстановить историческую справедливость невозможно — во всех документах зафиксирован именно советский план помещения.

Название фото Фото: Серафима Кузина

Большой зал с угловым эркером, выходящим на Белинского, и ставшим визитной карточкой здания, наряду со сложной крышей, станет «Библиотекой». В прошлом здесь, предположительно, размещался кабинет самого Хомича.

1. «Библиотека» — именно здесь будут проходить лекции

2-3 Выход на балкон

4 Первоначальный цвет краски на рамах — зеленый! Фото: Серафима Кузина

Первым проектом, который покажут в «Библиотеке», станет выставка знаменитого петербургского фотографа Андрея Чежина, посвященная писателю Даниилу Хармсу. Одновременно здесь стартуют «Истории под кофеек»: лекции томского журналиста, краеведа и автора романа «Погром» Сергея Мальцева. Они будут проходить регулярно, по возможности — в один и тот же день недели и в одно и то же время.

В особняке будет работать «Буфет» под руководством Дениса Марачковского, создателя томской студии вкуса «Лофт». Пока подробности не раскрывают, но обещают, что здесь, например, можно будет попробовать знаменитые суточные щи — одно из главных блюд томских ресторанов начала XX века. Задача «Буфета» — накормить посетителей и погрузить в их атмосферу места еще и таким способом.

1. В «Буфете» не будут готовить, места для организации такой точки слишком мало.

2. Зато в холле-кафе вскоре разместят несколько столиков.

3. Под штукатуркой обнаружилась сохранившаяся старинная печь Фото: Серафима Кузина

Также, по словам Алёны Шафер, в августе здесь планируется организовать гастроспектакль «Сибирский традиционный обед» с Игорем Шеиным — специалистом по сибирской гастрономии и ее истории.

Туалетная комната «Особняка», названная Watercloset, тоже станет выставочным пространством. Сейчас работу над ним ведет партнер центра — компания «Водяной».

Еще чуть-чуть, и WC в «Особняке» станет очень любопытным Фото: Серафима Кузина

Пространство «Особняка» будет постоянно меняться. Будут обновляться экспозиции, проводиться бесплатные и платные мероприятия, концерты, спектакли, мастер-классы, встречи с известными людьми, open-talk, просмотры кинофильмов и другие мероприятия. Также в планах — освоить цоколь и внутренний двор дома, где можно проводить мероприятия.

Сейчас интерьеры особняка активно меняют свой цвет — от персикового «офисного» к «галерейному» серому Фото: Серафима Кузина

«Черная лестница» Фото: Серафима Кузина

1-3. На чердаке здания

4. Фрагменты, найденные на чердаке Фото: Серафима Кузина

— Это место для людей, которые живут творчеством. Я уверена, что творчеством можно зарабатывать, это будет такой эксперимент. Я хочу, чтобы здесь были интересные проекты не только мои, но и других авторов. Я хочу сотрудничать, привозить каких-то авторов, делать какие-то спектакли, перформансы. Все, что есть интересного в России, будем по возможности это привозить. Может быть и из-за рубежа. Мы за все виды сотрудничества, очень открыты. Поэтому я приглашаю к сотрудничеству, прийти устроиться на работу, сейчас будут открыты вакансии администраторов, экскурсоводов, — говорит Алёна Шафер.

Вид из-под крыши особняка Фото: Серафима Кузина

«Особняк» будет открыт для посетителей не только в будни, но и в выходные. С понедельника по пятницу он будет работать с 12 дня до восьми часов вечера, в субботу — до 10 часов вечера. При этом время, которое посетители могут провести внутри пространства, не ограничено. Стоимость входа составит 300 рублей. Цены на экскурсии и мероприятия будут варьироваться от 500 до 1000 рублей. Сюда можно будет прийти не только на экскурсию или выставку, но и устроить фотосессию или организовать собственное мероприятие — творческую встречу, презентацию, необычный день рождения.

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