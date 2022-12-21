Издание томского ученого о мамонтах признана лучшей просветительской книгой года

21 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Книга «О мамонтах и их спутниках. Палеоэкология мамонтовой фауны» профессора геолого-географического факультета Томского государственного университета Андрея Шпанского получила литературную премию имени пистателя-фантаста Александра Беляева.

Как сообщает пресс-служба вуза, издание томского ученого победило в номинации «Лучшая оригинальная просветительская книга года». Автору вручили медаль и диплом лауреата.

В своей книге Андрей Шпанский делает обзор находок представителей мамонтовой фауны, в основном, на территории современной России и рассказывает о наиболее интересных и уникальных находках: останках редких животных — бизонов и носорогов, найденном в 2015 году черепе мамонта с сохранившемся головным мозгом и других.

«Об этих находках люди знают крайне мало, и широкой общественности их научное содержание мало понятно. Но я считаю, что сообщать о них нужно. Не всегда удается упростить научные результаты и донести их до читателя простым языком, но все же нагружать читателя научно-популярной литературы «тяжелой» научной лексикой и сложными графиками не стоит. Желательно определить свою аудиторию и использовать понятные ей специальные термины, — говорит ученый. — В настоящее время популяризация науки возрождается, появилась литература разных уровней и для разной аудитории. Моя книга — для более продвинутых читателей: школьников, студентов и преподавателей школ, интересующихся палеонтологией и геологией; с ней они смогут узнать несколько больше, чем остальные, не погружаясь при этом в глубокие научные «дебри».

Рукопись была готова в 2015 году. В 2021 году книга «О мамонтах и их спутниках. Палеоэкология мамонтовой фауны» вышла в Москве тиражом 1000 экземпляров. Узнать о ней подробнее можно в нашем интервью с Андреем Шпанским.

Литературная премия имени писателя-фантаста Александра Беляева (Беляевская премия) основана в России в 1990 году. Изначально она присуждалась за достижения в области фантастической и научно-художественной литературы. В 2002 году после 4-летнего перерыва премия возродилась с новым статусом: новый оргкомитет отказался от присуждения премий за фантастику и стал присуждать ее ежегодно за достижения в области просветительской литературы.

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