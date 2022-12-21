Путеводитель по новосибирскому конструктивизму собрал необходимую сумму на Planeta.ru

Команда «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» успешно собрала средства на выпуск бумажного путеводителя по новосибирской «Линии авангарда» и необычного настенного календаря на 2023 год на Planeta.ru.

«При поддержке более 350 (!) уникальных спонсоров наш проект „Линия авангарда“ перешагнул отметку в 100% сбора! Это невероятный результат для нашей команды: еще неделю назад мы не верили, что справимся с этой задачей», — рассказывают организаторы краудфандинговой кампании, обращаясь с благодарностью ко всем поддержавшим идею.

Они также сообщили, что уже забрали из типографии напечатанные календари и стикерпаки для вознаграждений спонсорам. Организаторы обещают, что наклейки будут отлично держаться на любых поверхностях.

Календари от проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» отправятся к своим владельцам еще до Нового года. Путеводитель и карту планируется начать рассылать во второй половине января.

Доставка будет осуществляться транспортной компанией СДЭК и Почтой России. Кроме того, команда проекта открыла пункт выдачи в Томске в Центре иммерсивного искусства «Особняк» на ул. Белинского, 19. Накануне первая партия выкупленных лотов отправилась в том числе и туда, а еще в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Всего в кампании приняли участие люди из 26 городов и населенных пунктов.

Напомним, проект посвящен новосибирской архитектуре и включают авторские фотографии непарадных сторон известных памятников конструктивизма и включает около 40 объектов. Узнать о нем подробнее можно в нашем материале.

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