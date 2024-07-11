Томский ТЮЗ отметит окончание юбилейного сезона «Пушкин-концертом»

11 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский ТЮЗ

Сегодня, 11 июля, томский Театр юного зрителя отметит окончание 45-го юбилейного сезона премьерой «Пушкин-концерт». В новой постановке актеры вместе с приглашенными музыкантами исполнят песни на стихи и тексты Александра Пушкина и посвященные самому поэту.

Как сообщает главный режиссер ТЮЗа Иван Орлов, активная подготовка к заключительному концерту сезона шла с февраля. В этом процессе были задействованы и артисты театра, которые сами выбирали материал.

«У меня была мечта написать песни на стихи русских классиков. Когда мы начали выбирать автора, то поняли, что Пушкин идеально нам подходит. Его творчество отличается особым юмором, лёгкостью и вечной молодостью, но при этом не лишено глубины. К тому же в этом году исполняется 225 лет со дня рождения поэта», — рассказывает Иван Орлов.

По словам организаторов, авторы вдохновлялись такими пушкинскими произведениями, как «Ворон», «Сказка о попе и его работнике балде», «Бесы», «Талисман». Как отмечает Иван Орлов, из-за отсутствия ограничений по формату концерт получился мультижанровым — от панк-рока до электроники. В нем также примут участие талантливые музыканты: Олег Матерн, Алёна Полосина, Даниил Нечаев-Золотухин, Ева Ермоленко, Виталий Вершинин, Полина Дамм-Ахметова, Максим Садченко, Александр Козлов и Владимир Перепелицын.

По традиции на празднике будут названы лучшие женские и мужские роли, а также лучший спектакль сезона. Состоится награждение зрителей и актеров.

Мероприятие пройдет в летнем дворике ТЮЗа по адресу: пер. Нахановича, 4. Начало в 20.30. Вход свободный, 16+.

До этого, в 18.30, зрители смогут посетить летнюю премьеру сезона — семейный спектакль «Сказка о Царе Салтане», поставленный режиссером Сойжин Жамбаловой, обладательницей «Золотой маски».

В преддверии нового театрального сезона режиссер ТЮЗа Иван Орлов также рассказал «Томскому Обзору» о запланированных премьерах:

«Осенью покажем зрителям три эскиза в режиссерской лаборатории „Про любовь“. Там будут постановки по произведениям „Вий“, „Каменный гость“ и „Таланты и поклонники“. Также выпустим детский спектакль по ОБЖ. В октябре к нам приедут гастроли из Нягани, а в ноябре — „Любовь“ по пьесе Николая Островского „Поздняя любовь“. Завершат год постановка „Белоснежка и 7 гномов“ и традиционный „Новогодник для взрослых“».

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