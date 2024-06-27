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В Томске приостановлено движение трамваев №3 и №5

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Сегодня утром, 27 июня, в Томске приостановлено движение трамваев №3 и №5.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с работами по восстановлению инженерного элемента под трамвайными путями по адресу пер. Плеханова, 14. Предполагается, что движение трамваев №3 и №5 будет восстановлено после 24.00 субботы, 29 июня.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижения по городу.

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