В Томске приостановлено движение трамваев №3 и №5

27 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Сегодня утром, 27 июня, в Томске приостановлено движение трамваев №3 и №5.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с работами по восстановлению инженерного элемента под трамвайными путями по адресу пер. Плеханова, 14. Предполагается, что движение трамваев №3 и №5 будет восстановлено после 24.00 субботы, 29 июня.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижения по городу.

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