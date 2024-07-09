Движение на трех участках в Томске откроют только к выходным

9 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Практически до конца недели на трех участках в городе продолжат действовать ограничения движения, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Так, дорога в переулке Нечевском от ул. Красноармейская до ул. Вершинина закрыта до 20.00 11 июля. Также до 20.00 12 июля ограничено движение на улице Енисейская от пр. Комсомольский до ул. Шевченко. На этих двух участках АО «Томск РТС» проводит восстановление горячего водоснабжения

Добавляется, что на улице Бердская от пер. Баранчуковский, 37 до ул. Войкова, 61 ограничения продлятся до 23.00 12 июля. Это связано с проведением работ «Томскводоканала» по прокладке сетей канализации.

На это время движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками. Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании поездок по городу.

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