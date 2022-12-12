На первом марафоне томского кино зрителям показали семь картин локальных авторов

12 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТПУ

В воскресенье, 11 декабря, в Международном культурном центре Томского политеха завершился первый марафон томского кино, включающий показ семи картин локальных авторов. Как сообщает пресс-служба ТПУ, на финальные показы зарегистрировались порядка тысячи зрителей тысячи зрителей.

«Главная цель марафона томского кино показать, что у нас оно есть. Сегодня хотелось бы приоткрыть эту завесу, рассказать о том, что происходит в этой сфере и что планируется делать. А также — как томское кино может быть полезно для развития региона, культуры и креативной экономики», — сказал организатор марафона и один из основателей томской киностудии Cast Production Евгений Жуков.

Организатор марафона томского кино Евгений Жуков Фото: Пресс-служба ТПУ

Он отметил, что в Томске активнее всего развивается документальное кино, поэтому в рамках марафона организаторы подготовили для посетителей несколько картин именно в этом жанре. Например, фильм Виктории Зиновьевой «Казахстанские лесорубы» и «Земля больших возможностей» про русского американца Джастаса Уолкера, который давно живет в Сибири и развивает культуру фермерства.

Финальный день марафона был организован технопарком «Кванториум» совместно с ТПУ и киностудией CAST Production. Мероприятие завершилось эксклюзивным показом первых двух серий томского сериала «Соцсети», где снимались популярные российские актеры — Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Владимир Селиванов. Отмечается, что все шесть эпизодов сериала выйдут уже начале 2023 года в онлайн-кинотеатре PREMIER.

«Мне кажется, что мы впервые находимся в той точке, когда смело можно сказать, что мы готовы к более зрелому осмыслению всего происходящего [с киносферой в регионе]. Очень важная задача на этом этапе — запустить процесс институционализации, потому что пока у нас даже нет закона о регионально кино, как это есть, например, в Красноярске или Тюмени. Нет региональных грантов на съемки местных фильмов. Хотя потенциал для развития этого очень серьезный», — резюмировал Евгений Жуков.

Напомним, что первый марафон томского кино состоялся в начале ноябре. Показы проходили в большом зале «КиноМакса» и детском технопарке «Кванториум» в течение трех дней.

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