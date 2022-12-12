18+
18+

На первом марафоне томского кино зрителям показали семь картин локальных авторов

Креативные индустрии, События, Томские новости, томск новости мероприятия события открытие кино культура в городе куда пойти места в городе На первом марафоне томского кино зрителям показали семь картин локальных авторов

В воскресенье, 11 декабря, в Международном культурном центре Томского политеха завершился первый марафон томского кино, включающий показ семи картин локальных авторов. Как сообщает пресс-служба ТПУ, на финальные показы зарегистрировались порядка тысячи зрителей тысячи зрителей.

«Главная цель марафона томского кино показать, что у нас оно есть. Сегодня хотелось бы приоткрыть эту завесу, рассказать о том, что происходит в этой сфере и что планируется делать. А также — как томское кино может быть полезно для развития региона, культуры и креативной экономики», — сказал организатор марафона и один из основателей томской киностудии Cast Production Евгений Жуков.

Организатор марафона томского кино Евгений Жуков
Фото: Пресс-служба ТПУ

Он отметил, что в Томске активнее всего развивается документальное кино, поэтому в рамках марафона организаторы подготовили для посетителей несколько картин именно в этом жанре. Например, фильм Виктории Зиновьевой «Казахстанские лесорубы» и «Земля больших возможностей» про русского американца Джастаса Уолкера, который давно живет в Сибири и развивает культуру фермерства.

Финальный день марафона был организован технопарком «Кванториум» совместно с ТПУ и киностудией CAST Production. Мероприятие завершилось эксклюзивным показом первых двух серий томского сериала «Соцсети», где снимались популярные российские актеры — Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Владимир Селиванов. Отмечается, что все шесть эпизодов сериала выйдут уже начале 2023 года в онлайн-кинотеатре PREMIER.

«Мне кажется, что мы впервые находимся в той точке, когда смело можно сказать, что мы готовы к более зрелому осмыслению всего происходящего [с киносферой в регионе]. Очень важная задача на этом этапе — запустить процесс институционализации, потому что пока у нас даже нет закона о регионально кино, как это есть, например, в Красноярске или Тюмени. Нет региональных грантов на съемки местных фильмов. Хотя потенциал для развития этого очень серьезный», — резюмировал Евгений Жуков.

Напомним, что первый марафон томского кино состоялся в начале ноябре. Показы проходили в большом зале «КиноМакса» и детском технопарке «Кванториум» в течение трех дней.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

При поддержке «Газпромнефть-Востока» памятники деревянного зодчества в Томске «заговорят» на языке музыки

23 ноября 2022
Томские новости

Томский ТЮЗ подготовит две новогодние премьеры

16 ноября 2022
Томские новости

В томской «Точке кипения — Томск» расскажут о подготовке нового поколения предпринимателей

8 декабря 2022
Томские новости

Жалобу защиты экс-мэра Томска Кляйна на решения судов по первому делу рассмотрят в Кузбассе

30 ноября 2022
Томские новости

Томичи вновь могут написать письма Деду Морозу

1 декабря 2022
Томские новости

В «Точке кипения – Томск» расскажут о социальном обучении для инноваторов и предпринимателей

1 декабря 2022
Томские новости

О жизненном пути стартапа расскажут на экспертной сессии в «Точке кипения — Томск»

18 ноября 2022
Томские новости

Большинство участников публичных слушаний в гордуме проголосовали за отмену прямых выборов мэра

15 ноября 2022
Томские новости

Илья Варламов выпустил ролик про назинскую трагедию

21 ноября 2022