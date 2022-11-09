Томичей приглашают на «Марафон томского кино»

9 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

С пятницы по воскресенье, 11–13 ноября, в кинотеатре «КиноМакс» пройдут бесплатные показы фильмов томских режиссеров, после которых все желающие смогут пообщаться с авторами, сообщают организаторы.

«Идея марафона томского кино родилась спонтанно и реализуется оперативно силами энтузиастов. Конечно, не так масштабно как хотелось, но надеюсь это будет хорошим заделом на будущее. Мечтаем организовать масштабный томский кинофестиваль в 2023 году», — прокомментировал один из организаторов киномарафона, томский продюсер и режиссер Евгений Жуков.

В пятницу, 11 ноября, марафон откроется эксклюзивным показом документального фильма об известном сибирском фермере американского происхождения Джастасе Уолкере «Земля больших возможностей» (реж. Андрей Ананин, 2022). Он пройдет в большом зале «КиноМакса» на ул. Розы Люксембург, 73 в 15.00. Зарегистрироваться можно на сайте.

В субботу, 12 ноября, томичи увидят документальный фильм об исследовании роли матери в жизни каждого человека с позиций биологии, психологии, культурологии, философии и лингвистики «Первый звук» (реж. А.Преснякова, 2022). Продолжит марафон самая титулованная художественная лента в истории томского кино, фильм-притча «Вера» (реж. А.Нерадовский, 2019). А завершит этот день ироническая короткометражка «Улица Станиславского» (реж. Денис Егоров, 2021).Второй день марафона пройдет в детском технопарке «Кванториум» на пр. Ленина 26 (цокольный этаж). Начало в 15.00.

В воскресенье, 13 ноября, томичам покажут документальный веб-сериал «Люди дела» (реж. Е.Жуков, 2021), короткометражку «5 километр» (реж. А.Сагеев, 2022), мультфильм «Курьер» (реж. А.Карсаков, 2020), «Одиссею» (реж. Кристина Залозная, 2021) и короткометражку «Море» (реж.Е.Сурина, 2021), показанную на Каннском фестивале. Заключительный день марафона пройдет в детском технопарке «Кванториум» на пр. Ленина 26 (цокольный этаж). Начало в 15.00. Зарегистрироваться для участия в показе можно здесь.

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