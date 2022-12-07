Томичей приглашают на «Новогодний своп» в «Особняке»

В томском центре иммерсивного искусства «Особняк» открылся «Новогодний своп», в рамках которого все желающие могут отдать или взять елочные игрушки, украшения, сувениры и другие атрибуты празднования Нового года.

«Мы организовываем своего рода „барахолку“, куда можно принести вещи хорошего качества, которые вам больше не нужны. Взамен вы можете бесплатно выбрать вещи, которые принёс кто-то ещё», — отмечают организаторы.

В сообщении отмечается, что на время работы свопа — с 5 по 18 декабря — вход в центральные залы «Особняка» будет бесплатным.

Кроме того, всем гостям предложат ароматный кофе и вкусный десерт.

Напомним, «Особняк» — проект известного томского экспозиционера, режиссера и сценографа Алёны Шафер. По словам создателей нового пространства, «Особняк» станет первым подобным иммерсивным центром в стране. Подробнее о планах создателей нового пространства можно прочитать в нашем материале.

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