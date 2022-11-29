Суд признал незаконным решение мэрии об отказе выдачи разрешения на строительство домов у Красной мечети в Томске

29 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Областной арбитражный суд признал незаконным отказ мэрии в выдаче разрешения на строительство ООО «Вектор», владеющего участком на улице Трифонова, 18 в Томске и планирующего возвести там три многоквартирника, сообщает агентство РИА Томск со ссылкой на решение суда.

«Арбитражный суд решил: признать незаконным отказ в выдаче разрешения на строительство (речь про застройку участка на улице Трифонова, 18. — Ред.)… Обязать департамент архитектуры и градостроительства города Томска устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО „Вектор“ путем повторного рассмотрения заявления», — говорится в решении областного арбитражного суда.

Срок на обжалование решения — месяц со дня его принятия. Таким образом, мэрия может подать апелляционную жалобу до 22 декабря 2022 года.

Ранее региональный комитет по охране объектов культурного наследия согласовал проект строительства трех трехэтажек по улице Трифонова, 18. Участок находится в историческом районе Томска — у Красной мечети в Татарской слободе. Против стройки выступали общественники, региональное отделение ВООПИиК и представители духовенства, и мэрия трижды не выдавала разрешение на строительство.

Представитель мэрии сообщил РИА Томск, что мэрия планирует обжаловать решение суда.

Иск в суд от имени ООО «Вектор» составляла адвокат из томского бюро «Шейфер и Партнеры». Она подробно описала три довода, на основании которых мэрия не разрешила стройку, и привела оспаривающие их аргументы.

Первый пункт касается размещения автостоянки — закон запрещает делать это в Татарской слободе. По словам адвоката, оказания услуг по хранению автомобилей на данной площадке не планируется, в проекте говорится о парковке для жильцов по нормативу «одна квартира — одно машино-место».

Вторая причина, которую приводила мэрия, — это предельная доля застройки участка: отношение застраиваемой части к общей площади участка не должно превышать 40%. Чиновники, по мнению адвоката, ошибочно включили в площадь застройки подземные паркинги, подвалы и цокольные части домов.

Третий аргумент властей — чердак в спроектированных трехэтажных домах высотой 2,295 метра больше похож на четвертый этаж, что для Татарской слободы уже слишком высоко. Адвокат оспаривает это, ссылаясь на то, что на чердаке не будет инженерных коммуникаций, а средняя высота пространства — 1,6 метра (2,295 метра — самая высокая его часть).

Также в иске уточняется, что ООО «Вектор» трижды обращалось в мэрию Томска за разрешением и трижды получило отказ: 15 ноября, 28 декабря 2021 года и 7 апреля 2022-го. Компания требовала обязать власти города выдать разрешение в течение 10 дней после удовлетворения своего иска. В решении суда о сроках удовлетворения иска ничего не говорится.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вектор», указанное в документах экспертизы проекта, зарегистрировано в Томске в 2008 году. В июне 2021-го компания сменила прописку и в настоящее время официально находится в Чечне. Руководит ею предприниматель из Северска Вячеслав Черноскутов. Основной вид деятельности — управление собственной и арендованной недвижимостью.

Улица Трифонова расположена в Татарской слободе (Заисточье) — поселении татар, которое сложилось в начале XVII века. Большинство зданий слободы являются памятниками архитектуры.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».