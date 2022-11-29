Первые в этом году ёлочные базары откроются в Томске 10 декабря

29 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В этом году ёлочные базары в Томске начнут открываться с 10 декабря. С этого времени купить новогодние деревья можно будет в Советском и Ленинском районах города. В Кировском и Октябрьском районах базары заработают с 15 декабря.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, пока в этом году купить ели и пихты можно будет в более чем 20 пунктах. Так в Советском районе ярмарки по продаже деревьев начнут работу на пр. Фрунзе, 119 и 119з, ул. Красноармейской, 44 и Киевской, 13. В районной администрации продолжается прием заявок для организации еще пяти елочных базаров.

В Ленинском районе новогодние деревья будут продавать на пр. Мира, 21, ул. 79 Гв. Дивизии, 12 и 13в, ул. Интернационалистов, 3а и 9.

В Кировском районе елочные базары откроются на пересечении ул. Котовского и ул. Учебной, пр. Ленина, 15, ул. Карташова, 42, пр. Кирова, 38 и ул. Мокрушина, 9.

В Октябрьском районе продажа новогодних деревьев будет осуществляться по адресам: ул. С. Лазо, 15, ул. Пушкина, 21д и 25а, ул. П. Нарановича, 10, ул. Бирюкова, 26, ул. Ивановского, 22, ул. Мичурина, 2а и на Иркутском тракте, 179 и 61.

Напомним, на 9 октября запланировано включение праздничной иллюминации в Томске.

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