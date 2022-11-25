«Лента» вновь открыла гипермаркет на ул. Елизаровых в Томске
Сегодня, 25 ноября, в Томске начала работу «Лента» на ул. Елизаровых, 13, пострадавшая от пожара в прошлом году. Новый магазин стал первым гипермаркетом, который сеть открыла в 2022 году.
Как сообщает пресс-служба ретейлера, площадь магазина составляет 9 570 кв. метров, из которых 5 279 кв. метров занимает торговое пространство. У гипермаркета оборудована парковка на 374 автомобиля. В торговом зале установлено 33 кассовых аппарата, включая 7 касс самообслуживания. Здесь также появилась теплая зона для хранения тележек. Магазин работает круглосуточно, без выходных.
По словам пресс-службы мэрии Томска, фасад нового здания прошел согласование в администрации города. И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства Томска Сергей Чиков также отметил, что с руководством «Ленты» была обсуждена возможность открытия еще одного гипермаркета на территории Томска.
В пресс-службе сети уточняют, что после пожара, который ранее случился в расположенном по этому же адресу гипермаркете, компания трудоустроила сотрудников в другие магазины сети. Больше половины из них приняты на работу во вновь открывшуюся «Ленту».
Напомним, 21 декабря 2021 года случился пожар в гипермаркете «Лента» на ул. Елизаровых, 13 в Томске. Из здания было эвакуировано около 200 человек, при этом информации о пострадавших не поступало. МЧС сообщало о локализации пожара на 3,5 тыс. квадратных метров. У здания частично обрушилась кровля, пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом.
По данным пресс-службы «Ленты» и полиции, причиной происшествия стал умышленный поджог сотрудником подрядной организации. Страховая компания оценила убыток от пожара в 1,5 млрд рублей. В свою очередь, по данным прокуратуры Кировского района Томска, общий ущерб, причиненный действиями поджигателя, составил более 618 млн рублей.
Фото: Серафима Кузина
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