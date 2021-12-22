Пожар в томском гипермаркете «Лента» полностью ликвидирован

22 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Пожарные ликвидировали возгорание в здании томского гипермаркета «Лента» на ул. Елизаровых, 13, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 01:57 пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15:06. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек. Также в пресс-службе «Ленты» сообщили, что пожар начался в секции непродовольственных товаров. Причиной возгорания называют умышленный поджог. Подозреваемый в его совершении задержан и дал признательные показания.

По факту пожара инициирована прокурорская проверка.

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