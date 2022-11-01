Глава департамента соцзащиты населения назначена и.о. замгубернатора Томской области по социальной политике

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 1 ноября, губернатор Томской области Владимир Мазур назначил исполняющей обязанности своего заместителя по социальной политике Марину Киняйкину, ранее возглавлявшую департамент социальной защиты населения региона.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, новую должность она будет занимать «до решения кадрового вопроса».

Напомним, ранее занимавшая этот пост Алёна Левко оставила его по собственному желанию.

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