Алёна Левко покинула пост замгубернатора Томской области

25 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко покидает пост. Отставку принял глава региона Владимир Мазур.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Левко уходит с занимаемой должности по собственному желанию с 1 ноября. Уточняется, что она намерена вернуться к научной деятельности.

«Работа в администрации Томской области — это бесценный опыт, который мне удалось приобрести. Спасибо коллегам за совместную работу», — сказала Алёна Левко.

Напомним, Левко родилась в городе Колпашево Томской области. В 2002 году окончила СибГМУ по специальности «педиатрия» затем работала в медсанчасти №2 Томска, Колпашевской центральной районной больнице. После окончания Томского госуниверситета возглавляла информационно-аналитический отдел департамента здравоохранения Томской области и областной центр медицинской и фармацевтической информации. В 2014–2016 годах — советник ректора СибГМУ, а в июне 2016 года Левко назначена на должность главного врача университетских клиник. В июне 2021 сменила Ивана Деева на посту заместителя губернатора Томской области по социальной политике. В сентябре текущего года новый глава региона Владимир Мазур продлил контракт с Левко еще на год.

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