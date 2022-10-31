На следующей неделе томский музей «Следственная тюрьма НКВД» откроется после ремонта

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2022 // Фото: nkvd.tomsk.ru

Во вторник, 8 ноября, томский Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» открывает новую постоянную экспозицию, сообщают в пресс-службе учреждения.

Выставка будет включать 9 бывших тюремных камер. Одна из них музеефицирована в первоначальном виде, в остальных размещены тематические модули, посвященные истории массовых репрессий в СССР. В экспозиции использованы проекционные комплексы, аудиогиды и интерактивные объекты.

«С особым вниманием авторы отнеслись к наследию репрессий на территории современной Томской области, таким как история Чаинского восстания, Назинской трагедии, массовым арестам в селе Белосток, расстрельным полигонам близ горы Каштак и в Колпашево», — говорится в сообщении.

Церемония открытия постоянной экспозиции Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» состоится 8 ноября в 17:00 по адресу пр. Ленина, д. 44.

Напомним, 29 января 2022 года музей закрылся на ремонт. Предполагалось, что он будет завершен к концу мая. В 2022 году Фондом Памяти при участии Государственного музея истории ГУЛАГа (Москва) и Томского областного краеведческого музея имени М.Б. Шатилова была проведена масштабная реконструкция. Обновленный Музей получил не только новую постоянную экспозицию, но и дополнительные площади для приема посетителей, в том числе людей с ограниченными возможностями, размещения выставочного зала и центра документации, также были обустроены рабочие места научных сотрудников.

«Следственная тюрьма НКВД» — первый музей в стране, посвященный истории массовых репрессий в СССР. Он был основан в 1989 году. Музей расположен в подвальном помещении здания, в котором в 1923–1944 годах находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД. До 2021 года Музей занимал часть помещений бывшей тюрьмы, но не имел достаточных площадей и необходимых условий для размещения обширной постоянной экспозиции.

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