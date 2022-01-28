Томский музей «Следственная тюрьма НКДВ» закрывается на ремонт

Партнерский материал / Фото: 28 января 2022 // Фото: tomskmuseum.ru

Суббота, 29 января, станет для томского музея «Следственная тюрьма НКВД» последним рабочим днем перед предстоящим ремонтом. Об этом в своем Facebook сообщил директор учреждения Василий Ханевич.

Он уточнил, что ремонт планируют завершить к концу мая 2022 года. До этого времени помещения учреждения подготовят для развертывания и монтажа обновленной экспозиции.

«Сотрудники музея будут сосредоточены на подготовке новой экспозиции музея, продолжат свою работу по комплектованию и систематизации фондов музея», — уточнил Ханевич.

Напомним, в мае 2021 года была представлена концепция обновленного музея «Следственная тюрьма НКДВ». Её автором стал автор сценария постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве Тимур Булгаков. Важной частью обновленного музея станет тюремный коридор — связующее звено между тюремными камерами. Подробнее о концепции можно почитать в нашем материале.

Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» расположен в центре Томска через дорогу от городской администрации в подвальном помещении здания, в котором с 1923 по 1944 годы находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД.

Постоянная экспозиция музея включает реконструированный тюремный коридор и камеру для подследственных заключенных, интерьер кабинета следователя. В четырех залах музея (бывших камерах) расположены разделы постоянной экспозиции. Среди экспонатов — копии и подлинные документы следственных дел, фотоальбомы, вышивки, картины, рисунки, игральные карты, поделки из дерева и камня, изготовленные в лагерях и ссылках.

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