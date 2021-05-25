Атмосфера тюрьмы и коридор-«расческа»:

В Томске представили концепцию обновленного музея «Следственная тюрьма НКВД»

25 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Елизавета Масловская

На прошлой неделе в Томске состоялась презентация новой концепции мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД».

О том, что нового планируется сделать в подразделении Томского областного краеведческого музея, а что оставить в прежнем виде — в нашем материале.

Автор новой концепции мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» — Тимур Булгаков

Реконструкция мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» планируется уже не первый год, но только сейчас наконец начался переход от стадии проектирования к реализации проекта. В первую очередь, музей увеличит свою площадь более чем в два раза — Фонд Памяти (Российский фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессий» — прим.ред.) выкупил соседнее помещение в здании на проспекте Ленина, 44, где располагается музей. После расширения площадей здесь планируется оборудовать зал временных выставок, кабинеты и обновленную интерактивную экспозицию.

— У этого здания почти полуторасотлетняя история: здесь был церковный суд, проходили семинарии, размещался госпиталь, лазарет, затем внутренняя тюрьма Томского городского отдела НКВД (1923–1944 гг. — прим.ред.), жили простые люди, — рассказал Тимур Булгаков, автор сценария постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве и создатель новой концепции томского мемориального музея. — С архитектурной точки зрения мы решили именно в том месте, где будет находиться экспозиция, зафиксировать момент в истории — точку, связанную с функционированием Следственной тюрьмы НКВД. Поэтому мы восстанавливаем даже разрушенные тюремные перегородки. Наша задача сделать так, чтобы каждый, кто попадал сюда, понимал, что он находится в тюремном помещении, ощущал его атмосферу.

Важной частью обновленного музея стал тюремный коридор — связующее звено между тюремными камерами. Организация экспозиции с перегородками между камерами похожа на «расческу»:

— Поначалу я планировал максимально использовать все помещения, чтобы везде была представлена какая-то информация. Но потом стало понятно, что при декоративном использовании пространства нарушилась бы его мемориально-архитектурная часть, связанная с тюремным мироощущением, — объяснил автор концепции. — Коридор здесь выступает связующим пространством для объектов. Человек зашел в камеру, вышел, снова зашел — все, что он будет узнавать, он будет привязывать к этому коридору «пространства неволи».

Сейчас восстанавливается структура камер, всего их девять. Принцип у экспозиции не хронологический, а тематический, что позволит посетителям музея пройти по нескольким траекториям попадания в систему репрессий:

— Вот сидел человек дома или шел по улице, и в какой-то момент оказался в следственном изоляторе. И мы как бы пройдем несколько траекторий человека, попавшего под колеса репрессивной системы, — рассказал Тимур Булгаков. — Начинается все с момента, когда человек пересекается с властью. С приходом новой власти, установившей свой порядок, многие категории населения потенциально оказались в группах риска. Так, под удар попали крестьяне, чье представление о социальной и экономической справедливости пошло вразрез с представлением новой политической силы, планирующей серьезные изменения. С этого все начинается, а следующие траектории складываются по-разному: у одного она быстро заканчивается в расстрельной яме, у другого — в лагере, но третий может рассказать о том, что с ним было.

Первая камера посвящена социальным группам, оказавшимся под ударом — это крестьяне, рабочие, техническая и творческая интеллигенция, представители разных религий. В экспозиции будут представлены подборки прямой речи, благодаря которым можно понять настроения людей того времени, фотографии и личная одежда — сапоги рабочих 1904 года, расчетные книжки и многое другое. Все это поможет максимально погрузиться в события прошлого.

Вторая камера расскажет о крестьянских восстаниях в Сибири в 1920-30-х годах. В этой камере, обещают авторы, «музей столкнет реальность, действительность с тем, как ее интерпретировали органы следствия». Экспозиция здесь пополняется благодаря усилиям отдела хранения музея и частным лицам, передающим предметы, связанные с темой крестьянского сопротивления. Это обрезы, вилы, пики, рогатины, знамена, трещотки, имитирующие стрельбу пулемета для устрашения противника.

Третья камера посвящена юридической базе советской карательной политики в 1920-1930-х годах. В экспозиции будет представлена картотека: одна из трех ячеек содержит подборку цитат всех, кто представлял официальную точку зрения. Среди известных высказываний будут и локальные цитаты местных деятелей. Также будет представлена база данных расстрелянных на томской земле, макеты и фотографии. Кроме того, в третьей камере будут размещены витрины с предметами, которые фиксировали «энергию момента ареста», например, портфель томского студента Аксенова: «шел студент с портфельчиком, возвращался с лекции — в этот момент его и схватили».

В четвертой камере все останется по-прежнему — это мемориальная экспозиция Следственной тюрьмы НКВД, с которой начиналась история музея.

— Это место, которое должно остаться таким, каким оно было изначально, — подчеркнул Тимур Булгаков.

Пятая камера будет посвящена тем репрессированным, кто был приговорен к высшей мере наказания. Здесь можно будет увидеть предметы, связанные с темой расстрела: гильзы, затворы, записки людей, которые были убиты, своим родным. Один из экспонатов — деревянный чемодан, присланный родным после смерти арестанта.

— Когда человек освобождался из лагеря, ему в подарок часто сколачивали чемодан, — рассказал Тимур Булгаков. — Вот этот чемодан был прислан родным без комментариев: люди, пославшие его, боялись написать о произошедшем. Там есть рисунок и подпись — «1937 год». Родственники не поняли, что это означает. То, что человек был расстрелян, выяснилось только в 1991 году.

Шестая камера расскажет о географии репрессий, в седьмой можно будет увидеть вещи, которые люди брали с собой, отправляясь в лагерь. Среди них много «непрактичного», например, клатч, корчага с солью или даже копилка. Восьмая камера будет посвящена системе ГУЛАГа, в первую очередь на территории Западной Сибири, а девятая погрузит посетителей в атмосферу «абстрактного постсталинского периода».

По словам Тимура Булгакова, в оформлении экспозиции активно планируется использовать и интерактивные формы — например, движущуюся инфографику с картами или еще телефонные трубки 1930-х годов, с помощью которых можно будет услышать голоса пострадавших от репрессий.

Посмотреть концепцию «Томская следственная тюрьма НКВД» можно на сайте Томского областного краеведческого музея.

Текст: Лилия Валиулина

Фото: Елизавета Масловская

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: