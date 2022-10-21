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Томское «Спецавтохозяйство» перешло на зимний режим работы

Городское благоустройство, ЖКХ, Томские новости, САХ зимняя техника снегоуборочная техника пескотрясы Томское «Спецавтохозяйство» перешло на зимний режим работы

С сегодняшнего дня, 21 октября, МБУ «Томск САХ» завершило летний сезон для подметально-уборочной и поливомоечной техники и начинает работы по зимнему содержанию городских улиц.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, специалисты предприятия уже закончили переоборудование всесезонной спецтехники для зимних видов работ. Пескоразбрасывающая техника перешла на круглосуточное дежурство с конца сентября.

Сейчас за «Томск САХ» закреплено зимнее содержание 215 ключевых улиц разных категорий общей протяженностью более 270 км. На остальных городских территориях работают подрядчики районных администраций.

В сообщении уточняется, что зимой на содержании городских улиц будет задействовано 145 единиц техники. В этом году для нужд города поступили три новых единицы — малогабаритный погрузчик, подметально-уборочная машина и универсальная уборочная машина.

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