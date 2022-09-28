Из-за погоды на улицах Томска круглосуточно дежурят пескотрясы

28 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В Томске организовано круглосуточное дежурство пескоразбрасывающей техники в связи с погодными условиями, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в случае понижения температуры техника оперативно выйдет на дороги города, пескоразбрасыватели проведут работу на потенциально опасных участках дорог. Повышенное внимание будет уделено путепроводам, развязкам, спускам, подъемам, транспортным кольцам и прочему.

По прогнозам синоптиков, отрицательная температура возможна в ближайшие дни, высока вероятность образования наледи на проезжей части.

В связи с колебаниями температуры воздуха и осадками томичей предупреждают о необходимости своевременной установки зимних шин уже при снижении среднесуточной температуры до 5-8 градусов. При ухудшении погодных условий до указанных показателей машины с летней резиной эксплуатировать не рекомендуется.

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