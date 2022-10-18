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Бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто арестовали

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Сегодня, 18 октября, бывшего заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто арестовали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве школы в селе Корнилово.

«Задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, накануне Евгения Паршуто задержали по делу о строительстве школы в селе Корнилово. По данным следствия, подозреваемый дал ряд незаконных указаний. Сначала он поручил вернуть результаты проверки компании, которая нашла нарушение при строительстве школы. Затем он указал первому замглавы Томского района принять работы и оплатить их. Таким образом ущерб от действий подозреваемого составил 14 млн рублей.

Напомним, Евгений Паршуто покинул пост вице-губернатора по строительству по собственному желанию в коне мая 2022 года. Его отставку принял новый глава региона Владимир Мазур.

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