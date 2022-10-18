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Управделами администрации Томской области обвиняют в выделении вертолета для личных целей

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Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении управляющими делами администрации Томской области. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, 68-летний чиновник с апреля 2021 года по май 2022 года направлял официальные письма о выделении вертолета в адрес руководителя одной из организаций. При этом «достоверно зная, что перелеты совершаются в личных, нерабочих целях».

Ущерб, причиненный действиями чиновника, оценивается в 4 млн рублей. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что бывшего замгубернатора Томской области подозревают в превышении должностных полномочий.

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