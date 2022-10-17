У департамента здравоохранения Томской области новый начальник

17 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба обладминистрации

Новым начальником департамента здравоохранения Томской области назначен Роберт Фидаров. Ранее он занимал пост заместителя главного врача центральной клинической больницы АО «РЖД Медицина» в Москве.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, губернатор поставил новому начальнику облздрава задачи повысить доступность первичного звена здравоохранения в Томской области, снижения смертности, реализации мероприятий нацпроекта «Здоровье», а также объединения возможностей федеральной, региональной и частной медицины.

«Роберт Фидаров имеет большой опыт работы в здравоохранении — как в государственном, так и частном, поэтому ему не понадобится много времени, чтобы погрузиться в проблемы отрасли, — отметил губернатор Томской области Владимир Мазур. — Отсутствие значительного опыта бюрократической работы, на мой взгляд, здесь тоже в плюс, потому что здравоохранение как самая близкая людям сфера сегодня требует неформального подхода, незаезженных решений».

Роберт Олегович Фидаров родился 8 ноября 1976 года в столице Таджикистана Душанбе. Детство и юность провел во Владикавказе. В 1998-м окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию по специальности «стоматология», а в 2001-м — Владикавказский институт управления по специальности «юриспруденция».

Окончив академию, семь лет работал врачом-стоматологом. В 2007 году получил приглашение на работу врачом-стоматологом в Москве. В 2012-м стал главным врачом частной столичной стоматологической клиники «Сити-Мед». В 2017–2020 годах работал директором санаториев «Ивушка», «Мыс Видный» и «Черноморье» компании «РЖД Здоровье» в Сочи. С 2020 года — заместитель главного врача по стоматологической работе ЦКБ АО «РЖД Медицина» в Москве, глава всей стоматологической службы РЖД. Кандидат медицинских наук (2012).

Ранее сообщалось, что в августе временным начальником департамента здравоохранения Томской области был назначен Андрей Наумов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».