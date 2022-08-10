Андрей Наумов временно возглавил департамент здравоохранения Томской области

10 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 10 августа, временным начальником департамента здравоохранения Томской области назначен Андрей Наумов, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя облздрава.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, новый руководитель ведомства будет занимать свою должность до решения кадрового вопроса на основании представления заместителя губернатора по социальной политике. Предыдущий глава департамента Сергей Дмитриев был отправлен в отставку.

Андрей Наумов родился в 1983 году в городе Экибастуз Павлодарской области. В 2008-м окончил Томский военно-медицинский институт. Во время обучения работал санитаром в клиниках СибГМУ, кардиоцентре, наркологическом диспансере. В 2011–2020 годах работал в сфере медицинской статистики в Центре медицинской профилактики, НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА, областном бюро медицинской статистики, клиниках СибГМУ. В 2020–2021 годах — главный врач поликлиники №8 Томска, с декабря 2021-го — первый заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области.

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