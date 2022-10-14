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ТПУ ремонтирует подъезд к Инженерному дворику

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Томский политехнический университет проводит ремонтные работы части лестницы и въезда в Инженерный дворик у главного корпуса вуза, сообщает пресс-служба ТПУ.

«Состояние участка лестницы и заезда к воротам, ведущим в новую городскую локацию — Инженерный дворик (пр. Ленина, 30, справа от Главного корпуса ТПУ) ранее вызывало нарекание у томичей. Данный участок относился к городской территории. Совместно с мэрией Томска в вузе была проведена серьезная работа по выделению этой территории в безвозмездное пользование ТПУ. Процесс передачи был завершен. Это позволило нам начать там ремонтные работы», — цитирует пресс-служба руководителя дирекции кампусной политики и хозяйственного обеспечения ТПУ Максима Жадобина.

По его словам, сейчас ведется демонтаж старого покрытия. Затем здесь будут смонтированы новые ступени, а проезд заасфальтируют. Предполагается, что работы будут завершены к концу октября.

«Инженерный дворик» располагается справа от главного корпуса Политеха (пр-т Ленина, 30). Долгое время эта площадка скрывалась за высокими воротами. Но 11 мая она открылась для всех желающих.

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