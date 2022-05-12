Новое место в городе: «Инженерный дворик» открылся за главным корпусом ТПУ

12 мая 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Томский политехнический университет в свой 126-й день рождения открыл новое арт-пространство в центре города.

Фото: Серафима Кузина

Почему дворик именно «инженерный»?

— Инженер — очень творческая профессия, и нам хотелось, чтобы все, кто попадает в наше пространство, погружались в эту необычную среду. Для того, чтобы увидеть что-то новое и прорывное, обязательно нужно фантазировать и представлять, как может быть иначе, — рассказывает Мария Моисеенко, руководитель дирекции корпоративного развития ТПУ.

«Инженерный дворик» располагается справа от главного корпуса Политеха (пр-т Ленина, 30). Долгое время эта площадка скрывалась за высокими воротами. Но 11 мая они открылись для всех желающих.

Фото: Серафима Кузина

Новое общественное пространство университет создавал вместе со Street Vision Agency.

— Эту площадку мы обнаружили давно, еще в 2019 году, случайно во время прогулки. Подумали, что это классное место, и надо обязательно здесь что-нибудь сделать, — рассказал руководитель агентства Иван Ларионов. — Накануне своего дня рождения ТПУ обратились к нам, рассказали о своей идее создать открытую площадку около главного корпуса. В итоге новое городское арт-пространство решили сделать здесь — в месте, которое было скрыто от томичей за черными воротами.

Мария Моисеенко и Иван Ларионов Фото: Серафима Кузина

В течение трех недель обустройством дворика занималась команда из 13 человек. К работе были привлечены ученые и фотографы ТПУ, медиацентра, художники, архитекторы.

Фото: Серафима Кузина

Сейчас пространство украшают три инсталляции. Одна из них, Vavilon, выполнена из найденной здесь же, в дворике, списанной техники. Инсталляция представляет собой башню из собранных старых телевизоров и VHS-камеры, которая снимает и отображает на одном из экранов всех, кто к ней подходит.

— Мы хотели создать инсталляцию, которая будет показывать, что мы и технологии — очень близки другу, и одно без другого сейчас существовать не может, — отметил один из создателей Vavilon Ярослав Клышников. Фото: Серафима Кузина

В дворике работает фотовыставка «Красивое. Инженерное. Политех», где представлены фотографии ядерного реактора и микрофото, выполненные учеными ТПУ. На снимках запечатлены процессы горения топлива и слои кристалла под микроскопом в 20-кратном увеличении.

Фото: Серафима Кузина

Еще здесь можно увидеть фотографии сотрудников ТПУ, на которых изображены университетские корпуса и предметы интерьера:

Наталья Трунова, автор нескольких фотографий «Интерьеры ТПУ», влюблена в томскую архитектуру. Она знает сколько цветов на витражных окнах энергетического корпуса и где в университете самый красивый камин. Благодаря ее снимкам, томичи могут ближе познакомиться с витражами и уникальным декором университетских корпусов. Фото: Серафима Кузина

В день открытия нового пространства здесь прошли и первые образовательные мероприятия. Так, директор Института развития инженерного образования ТПУ Роман Ласс выступил с лекцией «Мирный атом в XXI веке». Инженер отделения автоматизации и робототехники ТПУ Борис Пякилль рассказал слушателям об искусственном интеллекте в химии. Вечером здесь же состоялась лекция ассистента отделения информационных технологий ТПУ и участница Science Slam Анастасии Кайда «Возможности современных компьютеров».

Фото: Серафима Кузина

Большим интересом и у детей, и у взрослых пользовались мастер-классы по химии, аэродинамике и техноарту. Специалисты проекта «Умный Томск» рассказали, как применить знания о кислотах, щелочах и индикаторах не только в химических пробирках, но в повседневной жизни. Например, если в чай каркаде добавить соду, то он приобретет синий цвет.

Фото: Серафима Кузина

На мастер-классах от детского технопарка «Кванториума» любой желающий мог поиграть в VR-очках, познакомиться с различными видами квадрокоптеров и даже поуправлять одним из них самостоятельно.

— Это очень интересно всем, особенно детям, потому что они это не видели вживую и им хочется с такими техническими средствами повзаимодействовать, — отметила Мария Еганова, представитель «Кванториума». Фото: Серафима Кузина

Завершилась праздничная программа вечерним концертом, участие в котором приняли группы «Мехколонна» (Новосибирск), «Спичка», HABL, а также музыканты ТПУ — группы «Поливинил», «Аня Ива» и «Новая искренность».

— Я очень рад, что для студентов и томичей появилось новое интересное пространство. Одной учебой жизнь не ограничивается, и Политех в этом плане очень здорово организует различные события, где студенты могут расслабиться и отдохнуть от лекций и семинаров, — поделился своими впечатлениями Александр, студент 5 курса Инженерной школы природных ресурсов ТПУ. Фото: Серафима Кузина

Планируется, что дворик будет открыт для томичей до конца лета каждый день с 9:00 до 21:00. В дальнейшем команда ТПУ вместе со Street Vision Agency продолжит развивать и дополнять пространство «Инженерного дворика» новыми необычными и интересными объектами, делая это место еще более привлекательным для жителей и гостей Томска.

Фото: Серафима Кузина

— Мы планируем провести здесь серию различных мероприятий, приглашать творческие коллективы и наших лекторов, которые могут рассказывать о сложных темах простым языком, — отметила Мария Моисеенко. — Также хотим развивать и творческую сторону пространства — проводить здесь в том числе вечерние программы.

А еще предстоящей осенью «Инженерный дворик» может стать одной из площадок для юбилейного фестиваля Street Vision.

Фото: Серафима Кузина

Текст: Алёна Попова

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