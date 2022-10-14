Томский ресторан вошел в десятку лучших в Сибири

Томский ресторан «Кухтерин» пошел в топ-10 заведений Сибири по версии премии WHERETOEATSIBERIA 2022. Лучших выбирало экспертное жюри.

Как сообщают организаторы, первое место в рейтинге ресторанов в соответствии с суммой набранных баллов занял красноярский ресторан 0.75 Please Wine & Kitchen. Он же стал обладателем премии «Выбор СМИ». Титула «Шеф-повар года» удостоился Николай Бобров из красноярского ресторана Tunguska.

Томский ресторан расположился на шестом месте в рейтинге, улучшив свои позиции относительного прошлого года. Тогда «Кухтерин» замыкал десятку лучших.

По итогам голосования винных экспертов региона трофей «Сомелье года» достался Михаилу Кобзарю («Чешуя», Красноярск).

Полностью Топ-10 WHERETOEAT Siberia 2022 выглядит так:

0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск

«Чешуя», Красноярск

Tunguska, Красноярск

Fresco, Красноярск

Pardon My French, Новосибирск

«Кухтерин», Томск

«Коробок», Новосибирск

«Дзе», Красноярск

«Жан Хуан Лу», Новосибирск

«Булгаков», Красноярск

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 174 заведения из Красноярска, Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула, Иркутска, Абакана, Бийска и других городов Сибирского федерального округа.

Ранее сообщалось, что четыре томских ресторана вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT 2022. Помимо «Кухтерина» были отмечены «Нарым», «Река 827» и «Снегири».

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