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Четыре томских ресторана попали в шорт-лист премии WHERETOEAT 2022

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Томские рестораны попали в число 50 лучших заведений Сибири по версии независимой ресторанной премии WHERETOEAT 2022.

В шорт-лист вошли «Кухтерин», «Нарым», «Река 827» и «Снегири». Первые три заведения попадали в топ-50 лучших сибирских ресторанов и в прошлом году.

Списки формировались по результатам тайного голосования экспертов, в число которых вошли профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители специализированной прессы.

Церемония награждения победителей национальной региональной премии WHERETOEAT SIBERIA 2022 состоится 13 октября в рамках Российского гастрономического форума Gastro Forum 2022 в Красноярске.

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