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Четыре томских заведения вошли в шорт-лист лучших ресторанов Сибири

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Независимая ресторанная премия WHERETOEAT 2021 опубликовала шорт-лист 50 лучших ресторанов Сибири. В их число вошли четыре заведения из Томска — «Кухтерин», «Нарым», «54А4» и «Река 827».

«Бесконечно рады оказаться в списке независимой и авторитетной ресторанной премии.
 Кто окажется на пьедестале, узнаем уже совсем скоро, на финале 5 октября!», — комментирует событие в своем инстаграм-аккаунте ресторан «Кухтерин».

За призовые места также поборются другие известные рестораны Сибири — красноярский «Булгаков», новосибирский «Библиотека», кемеровский «Забой», иркутский «Стрижи» и другие.

Победителей премии определит тайное экспертное жюри 5 октября на церемонии WHERETOEAT SIBERIA 2021.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) создана ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году. WHERETOEAT занимается составлением ежегодных рейтингов лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала. Широкая коллегия экспертов определяет итоговый список победителей. В ее состав входят профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнесов, а также наиболее авторитетные представители специализированной прессы.

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