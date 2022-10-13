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Организаторы акции «Выход в город 2» планируют закончить муралы до июля следующего года

Культура в Томске, Томские новости, стрит вижн фестиваль выход в город уличное искусство Организаторы акции «Выход в город 2» планируют закончить муралы до июля следующего года

Организаторы фестиваля Street Vision и стартовавшей в его рамках акции «Выход в город 2» продолжают работу над созданием 10 муралов в разных частях города. Завершить работу над ними планируется до 1 июля 2023 года.

«Мы согласовали 6 из 10 фасадов на центральных улицах Томска, а также на Каштаке, Арзе и Черемошниках. Остальные — в процессе», — говорится в телеграм-канале фестиваля.

Организаторы отмечают, что одна работа уже закончена. Мурал расположен «неподалёку от одного гостеприимного места, в котором любят приезжих художников». Остальные 9 объектов планируют закончить до июля следующего года.

Все желающие поддержать создание муралов могут поддержать проект на сайте. Собранные средства пойдут на закупку материалов, привоз художников, аренду автовышек и другие расходы.

Фестиваль Street Vision проходил в Томске почти ежегодно с 2012 года. Изначально мероприятие позиционировалось как выставка работ граффитистов, открытая площадка для самовыражения художников. Однако со временем оно переросло в формат большого фестиваля уличного искусства. В сентябре 2021 года основатель мероприятия Иван Ларионов объявил о том, что десятый Street Vision станет последним.

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