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Четыре томских «дома за рубль» нашли инвесторов

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По итогам прошедших аукционов на право аренды домов, участвующих в проекте «Дом за рубль» 4 объекта нашли своих инвесторов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, предприниматель Евгений Меняйло, который ранее уже восстановил дом на пр. Кирова, 27а, решил заключить договор на аренду «Дома игуменьи» по ул. Студенческий городок, 7, построенного в 1884 году. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Как уточняют в пресс-службе, дом был впервые выставлен на аукцион. Его площадь составляет почти 370 кв. метров. Сейчас здание нуждается в капитальном ремонте.

Еще один инвестор — Алексей Дубов — также участвовал в программе «дом за рубль». Он восстановил здание на пр. Фрунзе, 32а. Теперь он намерен заключить договор аренды на дом по ул. Красноармейской, 75. Площадь объекта — 180 кв. метров. Дом входит в число объектов деревянного зодчества из перечня, утвержденного решением Думы Томска.

Еще один томский предприниматель планирует восстановить два деревянных дома — по пр. Ленина, 23/1 и пер. Батенькова, 11. Оба дома входят в перечень объектов деревянного зодчества, утвержденного решением городской Думы.

Муниципальный проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. Инвесторам предлагается в течение пяти лет восстановить за собственный счет старинные дома, находящиеся в аварийном состоянии, а взамен получить льготную арендную плату в размере 1 рубль в год. Объекты сдаются в аренду на 49 лет.

Всего в рамках проекта «Дом за рубль» инвесторам передано 32 объекта недвижимости (из них 26 объектов деревянного зодчества и 6 объектов культурного наследия). Введены в эксплуатацию 7 домов-памятников.

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