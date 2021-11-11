Монастырь, некрополь и кампус: история и легенда Дома игуменьи

11 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

АВТОР Валентина Бейкова

Ветхому деревянному дому с мезонином, расположенному по улице Студенческий городок, 7 уже больше 130 лет. Это одна из немногих сохранившихся построек, которая напоминает о том, что во второй половине XIX — начале XX века на этом месте существовал томский Иоанно-Предтеченский женский монастырь и некрополь.

Заколоченные жестяными листами окна, обшитые сайдингом стены обветшалый балкон — так сегодня выглядит Дом игуменьи, включенный еще в 2000-м году в список объектов культурного наследия регионального значения. Но шанс на вторую жизнь у него еще есть.

Об истории дома, его обитателях, легендах и возможном будущем — в нашем материале.

Дом с мезонином

Дом игуменьи, вид со двора Фото: Томский Обзор

По некоторым данным, автором проекта выступил томский архитектор Павел Наранович (который впоследствии и был похоронен на кладбище Иоанно-Предтеченского монастыря). Деревянное здание было возведено в 1884 году — во второй половине XIX века дома с мезонином были характерным для малоэтажной застройки в России явлением, мода на них пришла из Европы.

Чаще всего эта надстройка над основным зданием не отапливалась и использовалась как летняя спальня, библиотека, или кабинет. Но на старых снимках Дома игуменьи над крышей мезонина видны печные трубы, из чего можно заключить, что помещение отапливалось и использовалось круглый год:

Фото из альбома «Деревянная архитектура Томска"/Сост., авт вступ. ст. Э. Дрейзин. — Томск: Книжное издательство, 1963. Фото: woodenrussia.ru

В доме жили настоятельницы Иоанно-Предтеченского женского монастыря, в разное время руководившие православной общиной. Здесь размещались и кельи монахинь, работавших на свечном заводе. Он был оборудован тут же, в цоколе дома. Сейчас в его существование сложно поверить, так он «врос» в землю. Но на старых снимках каменный цоколь виден:

Изначально воск для свечей Иоанно-Предтеченский женский монастырь закупал у местных пчеловодов. Но в 1886 году в десяти километрах от Томска была приобретена заимка «Александровская дачу» или «Ключи». Здесь был лес, благодаря которому решался вопрос с дровами для отапливания монастырских построек, сельхозугодья и пасека, где и добывали собственный натуральный воск. Низкая себестоимость изготовления свечей и большой спрос позволяла монастырю получать серьезную прибыль от их продажи. В справочной книге по Томской епархии, опубликованной в 1911 году, содержится отчет о деятельности монастыря за 1909–1910 годы. Согласно нему, от продажи восковых свечей монастырь выручил 13 820 рублей — больше половины от общего годового дохода.

Кто здесь жил?

Дом игуменьи, начало 1980-х гг., Василий Черемин Фото: 1604.ru

Первой обитательницей деревянного дома с мезонином стала игуменья Серафима, в миру — «девица свободного происхождения» Феоктиста Александровна Долгих. Она руководила монастырем в период с 1877 по 1899 годы.

Матушка Серафима родилась в Енисейске, там же в возрасте 20 лет поступила в местный монастырь. Исполняла должность смотрительницы зданий и ризничей — заведовала всей церковной утварью. В 1877 году Серафиму перевели в Томск на должность настоятельницы Иоанно-Предтеченского женского монастыря. При ней в 1878 году и был открыт свечной завод. В 1892 году после эпидемии холеры, при поддержке епископа, губернатора, градоначальника и горожан при монастыре были созданы детский приют и Дом трудолюбия для девочек и женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. При приюте работала церковно-приходская школа. В 1898 году в монастыре появилась больница, на личные средства игуменьи на монастырской заимке была построена деревянная церковь. За время управления Серафимы выросло количество сестер в обители (с 48 до 243 человек), а капитал монастыря увеличился с 38 тысяч до 70 тысяч рублей.

После настоятельницей монастыря стала игуменья Зинаида, которая также поселилась в доме с мезонином. В миру — дочь мещанина города Туринска Тобольской губернии Татьяна Ивановна Котельникова. В 14 лет она поступила в Туринский женский монастырь, где жила и проходила различные послушания 25 лет. В 1874 году в возрасте 39 лет ее перевели в Томский женский монастырь на должность казначеи. В 1899 году после смерти игуменьи Серафимы сестры единогласно избрали ее в настоятельницы.

Матушка Зинаида большое внимание уделяла просветительской и благотворительной деятельности. В 1902 году после очередной холерной эпидемии был значительно расширен Дом трудолюбия и приют. При игуменье Зинаиде в монастыре работали несколько мастерских: швейная (где шили, ремонтировали и чистили церковные облачения), золотошвейная, белошвейная, иконописная, а также позолотная и чеканная живописная мастерская по стеклу и материи.

Объявления к Справочной книжке по Томской Епархии за 1909–1910 гг.

Умерла мать Зинаида на монастырской заимке в мае 1916 года — якобы сестры несли ее тело до города на руках. На похоронной церемонии присутствовали губернатор, вице-губернатор, попечитель учебного округа, чиновники и купцы, представители учебных заведений Томска, духовенство и простые горожане. В некрологе писали: «Ушел из мира хороший, полезный человек, несмотря на годы умевший работать и тянуть к работе других. Редкая женщина — любящая и добрая, отзывчивая…».

Последней жительницей дома была игуменья Анастасия, в миру — томская крестьянка Анисья Григорьевна Некрасова. В монастырь она попала в возрасте четырех лет. Позднее исполняла обязанности главной рукодельницы-золотошвеи, письмоводительницы. Занимала и должность казначеи, а после была утверждена в должность настоятельницы и возведена в сан игуменьи.

При игуменье Анастасии монастырь переживал нелегкие времена: Революция, затем Гражданская война. В мае 1918 года прямо на территории обители произошло военное столкновение — белогвардейцев под командованием Анатолия Пепеляева и отряда чекистов, прибывших для реквизиции монастырских ценностей. Отряд чекистов был уничтожен, возглавлявший его комиссар Дмитрий Кривоносенко был убит. Вечером того же дня в Томске было объявлено военное положение. Но спустя несколько дней томские коммунисты покинули город под натиском белочехов.

Дмитрий Кривоносенко, руководитель Томской ЧК (март — май 1918 года) Фото: nkvd.tomsk.ru

По словам настоятеля прихода расположенного неподалеку храма Святителя Феодосия Черниговского Евгения Маслича, дальнейшая судьба игуменьи Анастасии неизвестна:

— По одной из версий ее судили, припомнив события 1918 года, и она была заживо похоронена на Каштаке. По другой — она прожила долгую жизнь и была похоронена на монастырской заимке. Каких-то документальных сведений, которые подтверждают то или иное предположение у нас нет.

Легенда дома игуменьи Существует предание, согласно которому накануне закрытия монастыря одна благочестивая монастырская послушница по имени Мария однажды ночью молилась в часовне при доме игуменьи Анастасии. В своих молитвах Мария вопрошала о судьбе монастыря. Уже на рассвете она вышла на балкон дома и увидела в небе над монастырем «двух старцев Федоров» — святого Федора Томского и старца-иерея Федора Краснопевцева. Старцы вели диалог между собой и в разговоре ответили на ночное вопрошение Марии: «Этот монастырь будет взят на небо». После чего видение стало таять, пока совсем не растворилось в предрассветном небе. Вскоре монастырь действительно был закрыт.

Студенческий городок

Стройка на территории бывшего монастыря. На заднем плане — Дом игуменьи. Год и автор фото неизвестны. Фото: woodenrussia.ru

С приходом в Томск советской власти жизнь Иоанно-Предтеченского женского монастыря резко изменилась. В 1924 году все его социальные и религиозные объекты были упразднены и ликвидированы, священнослужители были репрессированы. Сохранились лишь детский приют (после — детский дом №24) и женское общежитие, реорганизованное в исправительно-трудовой концлагерь для бездомных подростков «Инспер» («Институт социального перевоспитания»).

В мае 1927 года Томский горсовет принял решение о передачи зданий монастыря под организацию студенческого городка. «Инспер» через пару лет переехал в здание бывшего городского ломбарда на улицу Карла Маркса, 26 (где сейчас размещается Государственный архив Томской области). В кельи и служебные помещения бывшего монастыря заселились студенты, аспиранты и преподаватели политехнического института. Кладбище при монастыре было закрыто.

Дом игуменьи в 1960-е, Владимир Пустовойтов Фото: woodenrussia.ru

В годы войны в храмах бывшего монастыря размещалось Второе зенитно-артиллерийское училище, эвакуированное из Ленинграда, и армейские склады. В начале 1950-х годов большую часть зданий разобрали, кладбище снесли, а территорию отдали под строительство студенческих общежитий и домов сотрудников Томского политехнического института.

Но, несмотря ни на что, Дом игуменьи чудом уцелел и со временем превратился в жилой многоквартирник, оказавшись в самом центре студенческого кампуса.

Дом игуменьи в 1990-е. Фото А.А. Чаднова, 1995 год Фото: tsuab.ru

На территории нынешнего студгородка дожили (в разном состоянии) и другие объекты монастырского комплекса. В частности, здания, где размещались училище для сирот духовного звания, аптека, лазарет, трапезная, канцелярия, домовая церковь св. Иоанна Предтечи и кельи золотошвей, гостиница. В небольшом строении по адресу Учебная, 44 (Студгородок, 1), где работали иконописные мастерские, в 1928 году размещалась первая томская радиостанция. Подробнее о том, что сохранилось от комплекса Иоанно-Предтеченского монастыря до наших дней, мы расскажем отдельно.

«Сердце кампуса»

На воркшопе «Живой лаборатории», посвященном обсуждению будущего дома игуменьи, февраль 2020 года Фото: Живая лаборатория Томска

В конце 2019 — начале 2020 года временная архитектурная студия «Живая лаборатория», организованная на базе ТГАСУ, совместно с партнерами из Нидерландов разработала проект возможной интеграции дома игуменьи в студенческую среду. В здании предложили организовать культурный центр для студентов. В цокольном этаже разместить художественные и ремесленные мастерские. Выше — открытое модульное пространство, где можно было бы проводить выставки, концерты и другие события. Мезонин предложили отдать под общественную кухню, мебель и оборудование которой можно использовать для проведения мероприятий. Но пока проект так и остался проектом.

На воркшопе «Живой лаборатории», посвященном обсуждению будущего дома игуменьи, февраль 2020 года Фото: Живая лаборатория Томска

Весной 2020 года Дом игуменьи расселили, хотя он был признан аварийным еще лет восемь назад. Здание должны были законсервировать и позаботится о его дальнейшей сохранности. В августе 2020 года Агентство новостей ТВ2 опубликовало обращение томички, проживающей по соседству. Женщина сетовала, что уже несколько месяцев здание остается заброшенным, никаких мер по его сохранению не предпринимается. Прокуратура Томска инициировала проверку по факту ненадлежащего содержания объекта культурного наследия регионального значения.

Дом игуменьи, вид с улицы Пирогова, июль 2021 года Фото: Томский Обзор

По данным городского департамента архитектуры и градостроительства, сейчас историческую постройку готовят к торгам на право заключения договора аренды по программе «Дом за рубль». Завершить все формальности планируют в конце 2021 — начале 2022 года. Однако пока желающих взяться за восстановление постройки конца XIX века нет.

Источники:

Легенды и мифы старого Томска: [книга-альбом]. Кн. 1 / сост. С. В. Хорев; редкол. : Н. П. Кириллов [и др.]. — Томск: Панорама, 2004. — 248 с.: ил. Дмитриенко Н. М. День за днем, год за годом: хроника жизни Томска в XVII–XX столетиях / Н. М. Дмитриенко; [науч. ред. Э. И. Черняк]; Том. гос. ун-т, Пробл. лаб. истории, археологии и этнографии Сибири, Том. обл. краевед. музей. — Томск: Издательство Томского университета, 2003. — 345, [2] с.: ил. Овчинников В. А. Настоятели, настоятельницы и монашествующие монастырей и женских общин Томской епархии: биографический справочник, 1834-1917 / В. А. Овчинников; Кем. гос. ун-т, Арх. управление Кем. обл. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. — 51 с. Историко-архитектурный комплекс бывшего Иоанно- Предтеченского женского монастыря: http://memorials.tomsk.ru/memorials/istoriko--arhitekturnyy-kompleks-byvshego-ioanno--predtechenskogo-zhenskogo-monastyrya-144.html. Храмы Иоанно-Предтеченского женского монастыря: https://nkvd.tomsk.ru/projects/ruinedtemplesoftomsk/femalemonastery/ А.Г. Караваева, «Уголок Томска»: http://gato.tomica.ru/publications/region/archive2000-2009/2006karavaeva2/index.html. Фонды Государственного архива Томской области Фонды научной библиотеки Томского государственного университета Фонды научно-технической библиотеки Томского политехнического университета

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