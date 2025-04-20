В Томске прошла акция в защиту деревянной архитектуры

20 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В пятницу, 18 апреля, в центре Томска прошла акция, посвященная Международному дню памятников и исторических мест. Её организовали, чтобы привлечь внимание властей города и области к проблеме сохранения городских памятников архитектуры и исторического наследия.

За аркой в Городском саду организаторы развернули несколько стендов с описанием проблем в сфере сохранения деревянного зодчества в Томске. Также все желающие могли принять участие в исторической викторине, подготовленной специально для мероприятия писателем, журналистом и краеведом Сергеем Мальцевым, и выиграть призы.

В рамках акции проходил сбор подписей для обращения к губернатору Томской области Владимиру Мазуру. Организаторы просят его выделить городу целевые средства на сохранение исторического наследия.

— Мероприятие прошло отлично, хоть и в сокращенном из-за непогоды формате. В течение нескольких часов к нам подходили участники. Случайных людей почти не было, почти все шли на акцию сознательно, в том числе экскурсоводы и бывшие градозащитники, — рассказала одна из организаторов Олеся Бутолина.

Международный День памятников и исторических мест в 1983 году установила Ассамблея Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданная при ЮНЕСКО. Ежегодно по всему миру в этот день проводятся различные мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к сохранению культурного наследия.

В Томске с 2004 года проходили праздничные пикеты, приуроченные к Международному Дню памятников и исторических мест. На Ново-Соборной площади выступал фольклорно-этнографический ансамбль «Пересек», активисты устраивали детские игры и показывали, что требуется сохранять. Последний раз тематическое мероприятие прошло в нашем городе в 2020 году, тогда команда проекта «Раскрась Томск!» провела серию вебинаров и игр.

Как проходили пикеты в 2015, 2016 и 2017 годах — смотрите по ссылке.

Фото: Савелий Петрушев

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