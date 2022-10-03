В Томске почтили память известного ученого Григория Потанина

3 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 3 октября, в Университетской роще Томского государственного университета прошла акция в честь известного сибирского путешественника, исследователя и общественного деятеля Григория Потанина.

Участники акции возложили цветы к могиле известного ученого в честь 187-летия со дня его рождения.

О том, кем был Григорий Потанин, почему он знаменит в Сибири можно узнать в нашем материале.

Фото: Серафима Кузина

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