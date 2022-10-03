18+
18+

В Томске почтили память известного ученого Григория Потанина

Томские новости, Потанин вуз ТГУ образование путешественники науки общественник В Томске почтили память известного ученого Григория Потанина

Сегодня, 3 октября, в Университетской роще Томского государственного университета прошла акция в честь известного сибирского путешественника, исследователя и общественного деятеля Григория Потанина.

Участники акции возложили цветы к могиле известного ученого в честь 187-летия со дня его рождения.

О том, кем был Григорий Потанин, почему он знаменит в Сибири можно узнать в нашем материале.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Жители Томской области пожаловались замгенпрокурора на свалки и плохие дороги

30 сентября 2022
Томские новости

Томский политех намерен нарастить мощность исследовательского реактора до 10 МВт

5 сентября 2022
Томские новости

В новом общественном пространстве Томска установят мебель из бетона с промышленными отходами

10 сентября 2022
Томские новости

На стенах Губернской аптеки в Томске появились исторические фотографии

15 сентября 2022
Томские новости

Почти 400 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

4 сентября 2022
Томские новости

В четверг в Томске начнется отопительный сезон

13 сентября 2022
Томские новости

Более 380 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

18 сентября 2022
Томские новости

Сотрудники «Газпромнефть-Востока» получили награды за вклад в развитие предприятия и Томской области

6 сентября 2022
Томские новости

Студенты ТГАСУ построят куб обскура на фестивале Street Vision X

15 сентября 2022