Настоящий сибиряк. Что нужно знать о Григории Потанине?

3 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Григорий Потанин. Из фондов ТОКМ

Кем был Григорий Потанин, почему он знаменит в Сибири и что мы о нем знаем?

Рассказываем, как воспитанник командующего иртышскими казачьими войсками генерала Мориса Эллизена стал политссыльным, кто такие «областники», что стало с Соединенными Штатами Сибири и почему Потанин похоронен дважды.

Большинство фотографий Потанина были сделаны в зрелом возрасте — на них ученый снят с выдающейся бородой и гривой седых волос Фото: из фондов ТОКМ

1. Стал приёмным ребёнком генерала

Сын разжалованного есаула Николая Потанина после смерти матери в пять лет был взят в семью родного дяди, командира казачьего полка. Но после того, как есаул Дмитрий Потанин скоропостижно скончался, семилетний Гриша на четыре года стал «приёмным ребёнком» в семье командующего казачьими войсками на Иртышской укреплённой линии генерала Мориса Эллизена. Совместно с детьми генерала мальчик получал приличное домашнее образование. В 11 лет его зачислили в Омский кадетский корпус, после окончания которого, в 17 лет он был направлен в 8-й казачий полк Сибирского казачьего войска в Семипалатинск. Участвовал в военной экспедиции, завершившейся основанием города Верный - сейчас Алматы. В 23 по болезни вышел в отставку.

2. Создал кружок сибирских патриотов

В Томск Потанин попал в 1858 году — приехал учиться после службы в Сибирском казачьем войске. Познакомился со ссыльным революционером-анархистом Михаилом Бакуниным, после чего в 1859 г., получив от него рекомендательные письма, отправился в Санкт-Петербург и поступил вольнослушателем на физико-математический факультет университета. Здесь он познакомился с сибирским землячеством — Николаем Ядринцевым, Щукиным и другими сторонниками идеи «сибирского областничества».

Николай Ядринцев Фото: из фондов ТОКМ

В октябре 1861 г. во время студенческих волнений Потанин был арестован и помещен на два месяца в Петропавловскую крепость. После освобождения, не возобновляя учебу, вернулся в Сибирь, жил в Омске, затем в Томске, где в 1864–1865 гг. преподавал в мужской и женской гимназиях, сотрудничал в «Томских губернских ведомостях».

Позднее вместе с университетским другом Ядринцевым, как и Потанин, являвшимся сотрудником «Томских губернских ведомостей», Григорий Николаевич выступал за всемерное развитие Сибири и за отмену в крае уголовной ссылки. Потанин и Ядринцев стали душой кружка сибирских патриотов, образовавшегося в Томске в 1860-х годах. Молодые люди мечтали о демократии, обсуждали проблемы края, пути его развития.

Кружок молодых мечтателей вызвал подозрение у властей, встревоженных ростом революционного движения в стране, восстанием на западной окраине империи — в Польше, боровшейся за свою независимость.

Что такое сибирское областничество?

Это система взглядов части сибирской интеллигенции второй половины XIX – начала XX вв. на прошлое, настоящее и будущее края как специфической области в составе российского государства. Стала общественно-политическим и культурным движением, пропагандировавшим свои идеи и стремившимся реализовать их на практике. Увы, создать функционирующую общественную организацию областникам не удалось.

Этнограф и журналист Александр Адрианов и Григорий Потанин в кругу родственников и друзей Фото: из фондов ТОКМ

Потанинцы представляли себе Сибирь, в настоящем пустынную, бедную и убогую, — нарядной в будущем; невежественную — образованной, усеянной школами; вместо несчастной, слушавшей только звон цепей и проклятия ссыльных, рисовали себе ее населенною, свободною, жизнерадостною и ликующею; назвали эту страну «страной будущего»; мечтали о счастливой будущности нового девственного края, подобно Америке и Австралии, перечисляли неистощимые ее богатства, рисовали ее в будущем видным мировым рынком, царицей Азии.

3. Получил пять лет каторги за Соединенные Штаты Сибири

Летом 1865 года Потанин оказался в центре громкого дела «сибирских сепаратистов»: оно назвалось «Дело об отделении Сибири от России и образовании республики подобно «Соединенным Штатам».

Историки спорят между собой о реальной подоплеке этого «заговора», но очевидно, что небольшая группа молодых чиновников, представителей купечества, бывших студентов не имела никаких возможностей для реализации идей сепаратизма, даже если бы идеи об отделении от России овладели ими всерьез.

Григорий Потанин, 1909 год Фото: из фондов ТОКМ

Во время следствия Потанин взял вину на себя, заявив, что это он заразил товарищей по кружку идеями сепаратизма. Наказание было самым строгим из всех: по приговору суда Григорий Николаевич пять лет (1868-1871) провел на каторжных работах в Свеаборгской крепости (Финляндия), затем — в ссылке в Тотьме и Никольске Вологодской губернии.

4. Осуществил пять научно-исследовательских экспедиций

Потанин возглавил и осуществил пять экспедиций на северо-восток Китая (автономный район Внутренняя Монголия) и на восток Монголии — по исследованию вулканического горного массива Большой Хинган для Российского географического общества.

1. Хурчи-скрипач

2. Торгующий лама Джамсэ

3. Табор торгующего ламы у озера Улан-Нур

4-5. Река Кэрулен Фото: из фондов ТОКМ

В результате этих экспедиций были получены обширные сведения по географии малоизученных на тот момент областей Центральной Азии, собран большой гербарий и зоологические коллекции, а также ценные материалы по культуре, быту и народному творчеству, истории эпоса народов, населяющих Сибирь, Центральную Азию и Китай.

5. Женился на первой женщине в РГО

Александра Викторовна Потанина была первой русской путешественницей-исследовательницей Центральной Азии, этнографом и одной из первых женщин в Императорском Русском географическом обществе. Художница, писательница, жена и сподвижница одного из самых популярных общественных деятелей Томска начала XX века, она была весьма незаурядной женщиной. Как дочь священника стала этнографом, путешественницей и художницей, мы писали ранее.

Александра Викторовна Потанина, 1891 год Фото: Серафима Кузина

Во время своего большого, так называемого второго Китайско-Тибетского путешествия (1893-1894) Григорий Потанин потерял свою жену. Она умерла от болезни по дороге в Шанхай. Глубоко удрученный утратой, Потанин в течение ряда лет не путешествовал и занимался обработкой материалов восточных легенд. До конца жизни, несмотря на все переезды и жизненные обстоятельства, он сохранил весь архив своей первой жены.

6. Отправился в последнюю экспедицию в 64 года!

В 1899 году Потанин все-таки решился на новое путешествие вглубь Центральной Азии, задуманное по плану Русского географического общества. На этот раз он наметил исследования восточной части среднеазиатского нагорья — в области хребта Большой Хинган по маршруту: Кулусутай — оз. Буир-Нур — Южные отроги Большого Хингана.

Переправа каравана Фото: из фондов ТОКМ

Камышовые юрты в долине реки Суджин-гол Фото: из фондов ТОКМ

Базальтовые горы Куйтун-хара-саба Фото: из фондов ТОКМ

7. Был очень скромен в быту

По воспоминаниям современников, Григорий Потанин никогда не гнался за материальным благополучием, довольствуясь самыми скромными бытовыми условиями. В питании был крайне умеренным, вина не пил — только в гостях иногда, чтобы не обидеть хозяев. Табак Григорий Николаевич также не курил. Даже во время путешествий по Монголии, «где местный этикет требует со стороны хозяина угощения гостя набитой раскуренной хозяином трубки, Григорий Николаевич не мог следовать этому обычаю, и чтобы не обидеть гостеприимного монгола отказом и отговоркой, что не курит, принимал торжественно поднесенную ему трубку, подносил мундштук к своему носу и, как бы насладившись запахом дыма, с поклоном возвращал хозяину трубку».

Григорий Потанин в Университетской роще Фото: из фондов ТОКМ

Одевался он также просто, но был щепетилен в отношении опрятности: не выходил из дому без чистой крахмальной сорочки и в нечищенных сапогах.

Томские деятели науки и культуры, 1915 год Фото: из фондов ТОКМ

И эта скромность и неприхотливость в жилье, в обстановке, в пище, в костюме объясняется не привычкой, сознательно усвоенной, к такому образу жизни, не гнетущей бедностью или недостатком средств получше устроиться, нет, а тем, что ему как-то в голову не приходили заботы об этом, таком неважном, третьестепенном, хотя при своей развитой наблюдательности он хорошо замечал у других все эти мелочи жизненной обстановки и оценивал их.



Сборник к 80-летию дня рождения Григория Николаевича Потанина: избранные статьи и биографический очерк. — Томск, 1915

8. Был похоронен дважды

Григория Потанина не стало в июне 1920 года, он скончался в клинике Томского университета. Похоронили его на кладбище Иоанно-Предтеченского женского монастыря, как и многих томских общественных деятелей. По воспоминаниям очевидца, когда гроб стали опускать в могилу, «молния от зенита до горизонта прорезала тучи, и прогремел гром».

Потанин среди белогвардейцев Фото: из фондов ТОКМ

В 1929–1930 годах прекращено богослужение в монастырских церквях, кладбище начало приходить в запустение. Территория занята под студенческий городок Технологического института. В начале 1950-х годов здания церквей были разобраны, на территории монастыря и прилегающего к нему кладбища были выстроены новые общежития Политехнического института, а значит, все захоронения здесь предполагалось снести.

Могила Потанина на кладбище в ограде Иоанно-Предтеченского женского монастыря Фото: из фондов ТОКМ

Директор Томского краеведческого музея Николай Петров и геолог и краевед Николай Славнин по снимку из фотофонда отыскали могилу, которая к тому времени затерялась. Им удалось установить березы, рядом с которыми находилось захоронение. Обратились в Академию наук СССР за разрешением эксгумировать останки, оно было получено. В 1956 году их перенесли в Университетскую рощу. А в 1958 году на месте захоронения открыли памятник работы Сергея Данилина, который можно видеть там до сих пор.

Установка постамента на месте новой могилы Потанина в Университетской роще, 1956 год Фото: Иван Иванов

Существует легенда, что в 1989 году снос памятника «белогвардейцу и контрреволюционеру» безуспешно пытался организовать тогдашний ортодоксально верующий в коммунизм секретарь парткома ТГУ (преподаватель ИФФ ТГУ) и с тех пор памятник слегка наклонён в северную сторону.

Бюст Потанина в Университетской роще Фото: из фондов ТОКМ

Текст: Анна Мацковская, Катерина Кайгородова, Елена Фаткулина

Источники:

Петров Н.М. О фотографиях экспедиции Г.Н Потанина в среднюю часть Большого Хингана (1899 год)/Труды Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова: Материалы международной научно-практической конференции «Шатиловские чтения — 2012» 25–28 сентября 2012 г. Сб. статей / Науч. ред. А.Г. Тучков. — Томск: Изд-во «», 2013. Т. XVIII. — 424 с. 350 экз.

Об эпитафии на могильном кресте Г. Н. Потанина. С. Г. Петров. Институт истории СО РАН, г. Новосибирск, Россия.

Сборник к 80-летию дня рождения Григория Николаевича Потанина: избранные статьи и биографический очерк. — Томск, 1915