Потанина.

Как дочь священника стала этнографом, путешественницей и художницей

8 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Она никогда не была в нашем городе, но оказалась связана с ним.

Первая русская путешественница-исследовательница Центральной Азии, этнограф и одна из первых женщин в Императорском Русском географическом обществе. Художница, писательница, жена и сподвижница одного из самых популярных общественных деятелей Томска начала XX века.

Об Александре Потаниной сегодня многое одновременно известно и неизвестно.

Архив жены Потанина

В Научной библиотеке ТГУ работает выставка «Г.Н. Потанин: ученый, путешественник, гражданин», где представлены материалы из личного архива Григория Потанина, поступившего в библиотеку еще в 1920-х годах. Прежде эти материалы хранились в Институте исследования Сибири — именно туда были переданы личные вещи Потанина, книги, рукописи и документы еще при его жизни. Личные вещи сегодня хранятся в Томском краеведческом музее, а все «бумажные экспонаты» осели в Научной библиотеке.

— Разбором архива Потанина я занимался в период моей работы в Отделе рукописей и книжных памятников. Он был очень большим, до сих пор многое в архиве не обработано. Было непонятно, с чего вообще начинать, — рассказывает директор НБ ТГУ Артем Васильев. — Но попались на глаза документы, связанные с Александрой Потаниной. Их оказалось довольно много — документы, рисунки, дневники, причем почерк везде был понятным, это очень важно. Почитал ее биографию, был очень удивлен, что у нас есть документы о такой интересной личности, и притом малоизвестной. У Александры Потаниной нетипичная судьба женщины XIX века. Это такая история самоопределения человека — интересная и сложная.

По материалам архива можно проследить весь жизненный путь Александры Потаниной, говорит Артем Васильев. Так, в библиотеке хранятся ее свидетельство о рождении (свидетельства рождения самого Григория Потанина нет), свидетельство о принадлежности к личному дворянству, свидетельство о браке и другие документы.

Свидетельство о принадлежности к личному дворянству Александры Потаниной

Здесь же — заметки из путешествий, личные дневники, черновики статей, рисунки, выписки из изданий по истории и этнографии Сибири, Монголии и Китая. Некоторые из этих материалов можно увидеть на выставке. Также сохранилась часть переписки Александры Викторовны с ее родственниками и несколько писем самого Григория Потанина к жене.

— Интересно, что Потанин до конца жизни, несмотря на все переезды, жизненные обстоятельства, сохранил весь архив своей первой жены. По сути, личных документов, связанных с Александрой Викторовной, в нашем архиве чуть ли не больше, чем связанных с самим Потаниным. Это очень характеризует его отношение к ней. В самом известном сборнике ее трудов «Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю», опубликованном уже после смерти Потаниной, впервые была представлена ее полная биография, фрагменты личной переписки. В общем-то, наш архив связан с этой книгой — при подготовке к ее публикации Потанин собирал письма своей жены у разных людей. Сохранилось немало таким писем, переписанных чужой рукой, которые после были отправлены Потанину. Возможно, он уже тогда задумывался о том, чтобы собрать ее архив, — говорит Артем Васильев.

Те самые «переписанные» письма Александры Потаниной. В некоторых из них вырезаны части, вероятно, самим Григорием Потаниным Фото: Иван Иванов

Какой-то определенный взгляд на личность Потаниной начал формироваться уже после ее смерти, отмечает Артем Васильев. Люди, знавшие Александру Викторовну, хотели запечатлеть в общей памяти образ талантливой, но скромной и очень светлой женщины. Некоторые фразы, характеризующие ее, будут повторяться у разных авторов.

— Хотя в ее личности все-таки много загадок. До конца неизвестно — какой она была на самом деле, к чему стремилась, чего хотела. Можно что-то предполагать, основываясь на записях из ее личных дневников. Из всего, что о ней было написано, не складывается однозначного понимания, каким человеком она была. Несомненно одно — Потанина была женщиной незаурядной, самостоятельно выбравшей свою судьбу и оказавшей огромное влияние на своего мужа.

Дочь священника

Александра Потанина

Александра Викторовна родилась в 1843 году в городе Горбатове Нижегородской губернии. Ее отец Виктор Николаевич Лаврский (урожденный Фиолковский) был священником. Он окончил Московскую духовную академию, получил профессорское звание, преподавал в Нижнем Новгороде, после стал протоиреем. Дедушка Александры, по линии матери, также происходил из духовного сословия. В своих дневниках она вспоминала, что у него была домашняя библиотека, где было много книг на латыни, классической литературы. У Александры было два брата — старший Валериан и младший Константин. Валериан пошел по духовной линии, стал религиозным публицистом. Константин получил юридическое образование, работал журналистом. Кстати, племянник Александры Викторовны, Аркадий Валерианович Лаврский впоследствии будет профессором кафедры минералогии и кристаллографии Томского технологического (индустриального) института и кафедры минералогии Томского государственного университета, а также организатором и первым директором Сибирских высших женских курсов.

— В своей автобиографии Потанина много пишет о том, как училась читать, рассказывает про семью, про нянюшек. Есть и воспоминания о ранних годах. В ее дневниках и личных письмах можно встретить рассказы о том, как они с братьями читают, собирают гербарии, поздравляют друг друга с праздниками. Эта атмосфера, царившая в семье Лаврских, очень повлияла на всю жизнь Александры. Как и в целом общественная жизнь в Российской империи в 1850–1860-е годы, в эпоху Великих реформ, когда появилось новое поколение «шестидесятников». Стали рушиться старые связи и возникать новые неординарные жизненные пути, в том числе среди женщин. Вероятно, на фоне всех этих процессов Александра Викторовна и решила строить свою жизнь, — отмечает Артем Васильев.

Александра Потанина и ее брат Константин Фото: Иван Иванов

В 1861 году умер отец, и Александра, как старшая дочь, должна была выйти замуж за священника, чтобы сохранить приход. Судьба ее была вроде бы предопределена, но молодая девушка сделала выбор в пользу иного будущего. В 1866 году она поступила воспитательницей в женское епархиальное училище и проработала там восемь лет. Ее тянуло к науке, к литературе, к рисованию.

— Потанина вспоминает, ее мать, тоже дочь священника, не получила хорошего образования, занималась в основном самообучением и поэтому не смогла стать равноправным другом и товарищем своему мужу. Возможно, Потанина проецировала свой взрослый уже взгляд на прошлое, или еще в молодости она уже мыслила подобным образом. Вообще в ее личности есть загадка. Все авторы, которые про нее писали — Николай Ядринцев, Владимир Стасов, подчеркивают, что она была невероятно скромной женщиной. В ее личной переписке прослеживаются постоянные сомнения в себе, своих умениях, в том, своим ли делом она занимается в жизни. Если говорить о ее рисунках, она считала себя не очень хорошим художникам. Про свои сочинения она могла сказать что-то вроде «Не знаю, зачем я вообще мараю бумагу, мое ли это». Такие сомнения преследовали ее всю жизнь. Когда кто-то расспрашивал о ней, ее занятиях, она всегда отвечала: «Я при муже». Почему она так говорила, хотя явно сама сознательно выстраивала свою жизнь, — загадка, — говорит Артем Васильев.

Один из предметов архива — переписка брата Потаниной Валериана Лаврского с невестой

Судьба свела их в 1872 году — Александра Викторовна навещала своего младшего брата Константина, сосланного за революционную деятельность в город Никольск Вологодской губернии. Там же отбывал ссылку Григорий Потанин.

— Через два года они поженились и переехали в Санкт-Петербург. Детей у четы Потаниных не было. Наверное, причин тому несколько. Они познакомились будучи уже очень зрелыми людьми по тем временам — ей бы 31 года, ему — почти сорок. К тому же, Потанин тогда еще не был известной личностью, известным путешественником, что за судьба их ждет впереди, было неизвестно.

На выставке можно увидеть свидетельство о браке Потаниных, а вот совместных фотографий супругов нет, и где они могут храниться, неизвестно. Самое распространенное на сегодняшний день изображение пары — рисунок из монографии 1950-х годов В. и Е. Зариных «Путешествия А. В. Потаниной:

Первая путешественница

На выставке в НБ ТГУ

На памятнике, установленном на могиле Александры Потаниной в бурятском городе Кяхте, высечено: «Первая русская путешественница — исследователь Центральной Азии Александра Потанина». Дальние путешествия и серьезные исследования — для женщины России второй половины XIX века это действительно был подвиг.

С 1876 по 1893 годы Потанины совершили четыре совместных экспедиции в Центральную Азию — в Северо-Западную и Центральную Монголию, Северный Китай и Восточный Тибет. Александра Викторовна не только сопровождала мужа в поездках, но и много и упорно работала. Стирала белье, заботилась о провианте, одежде и топливе, занималась денежными вопросами. И при этом умудрялась совмещать все хозяйственные и бытовые хлопоты с научной работой — помогала мужу вести метеорологические наблюдения, собирать образцы растений и горных пород. И сама вела путевые заметки, куда заносила ценнейшие сведения о жизни и быте местных племен, их традициях и верованиях, делала зарисовки предметов обихода, утвари, жилищ и украшений.

— Александре Викторовне, как женщине, было легче получить доступ к этой части жизни местного населения. В целом к экспедициям, в составе которых была женщина, относились с меньшим подозрением. Особенно на фоне экспедиций Пржевальского, которые, по сути, были военными, путешествия Потанина сильно отличались.

Очерки из путешествий и рисунок А.В. Потаниной на выставке в НБ ТГУ

В промежутках между экспедициями Потанины жили в Иркутске, собрав вокруг себя местную интеллигенцию. Потанин состоял на службе в Восточно-Сибирском отделе Русского географического общества в качестве правителя дел. Александра Викторовна продолжала постоянно работать над своим образованием. Разбирала записи, сделанные во время поездок, читала научную литературу, посещала лекции. Важный факт, который сообщают в первую очередь в любых публикациях о ней — Потанина стала одной из первых женщин-членов Императорского Русского географического общества, первая сделала публичный доклад в Иркутске и была удостоена малой серебряной медали РГО.

— Если снова обратиться к вопросу о ее личности — в первых экспедициях Александра Потанина официально даже не числилась, несмотря на огромный объем работы, который она выполняла. Считается, что она была очень скромной женщиной. Сама она в письмах писала, что ей гораздо больше нравится жить в провинции, то есть в Иркутске, а не в Санкт-Петербурге, потому что «здесь мы хоть как-то заметны». Все-таки какое-то тщеславие ей было присуще, — говорит Артем Васильев.

Пьеса из монгольской жизни

На выставке в НБ ТГУ

При жизни Александры Потаниной было опубликовано около 20 статей — и научно-этнографических и художественных. В своих дневниках она вспоминает, что с юных лет пробовала себя в писательском искусстве. Артем Васильев рассказывает интересную историю:

— Когда Потанины жила в Иркутске, Александра Викторовна начала писать пьесу из монгольской жизни. В личной переписке видны ее переживания по поводу этой работы — она сомневается, хорошо ли выходит, спрашивает у своих знакомых, заслуживает ли этот труд продолжения. Хотя это была одна из первых попыток русских авторов создать художественное сочинение на бурятско-монгольскую тему. В архиве Научной библиотеки хранятся черновики этой пьесы, или этнографической драмы. По переписке Потаниной не прослеживается, чем закончилась эта история с пьесой. Но известно, что через пять лет в Кишиневе, когда ее уже не было в живых, появилось сочинение некоего Кронидова под названием «Записки из монгольской жизни», где как раз представлен сюжет этой пьесы. В скобках указано «По материалам, переданным А.В. Потаниной». Видимо, когда она жила в Иркутске, передала свои материалы этому человеку, по сути просто подарила, он решил ими воспользоваться.

Черновики пьесы Потаниной Фото: Иван Иванов

Александра Потанина находила время для чтения и письма и во время экспедиций. Причем в списке ее книг регулярно фигурировала Библия — видимо, несмотря на выбор своего жизненного пути, она всегда оставалась религиозным человеком.

— Еще одна интересная деталь, которая характеризует супругов Потаниных. Общеизвестный факт — сочинения, опубликованные Григорием Николаевичем по итогам экспедиций, были написаны очень сухим языком. Если пробовать их читать — очень скучно, и сам Потанин это признавал. А вот в путевых заметках Александры Викторовны чувствуются художественные нотки. Потанина интересовали сухие факты, а заметки жены хорошо дополняли эти сведения.

Рисунки из экспедиций

Копии рисунков Александры Потаниной на выставке

Первые рисунки можно увидеть в ранних письмах Александры Викторовны к родным и близким. Никакого специального образования она не получила, но ее увлечение рисованием поддерживали братья. Уже после женитьбы, когда Потанины жили в Санкт-Петербурге и готовились к своей первой экспедиции, Александра Викторовна посещала уроки живописи Ивана Шишкина, с которым Потанин был знаком еще со времен своей учебы в 1860-х годах. Якобы великий художник даже советовал, какие краски взять в экспедицию, поскольку с самого начала предполагалось, что Потанина будет делать какие-то зарисовки.

Рисунки Александры Потаниной, которые хранятся в архиве НБ ТГУ Фото: Иван Иванов

Копии рисунков Александры Потаниной, оригиналы хранятся в архиве НБ ТГУ Фото: Иван Иванов

С рисунками Александры Викторовны связана еще одна интересная история. В перерыве между экспедициями, когда Потанины находились в Санкт-Петербурге, Григорий Николаевич работал в Императорской публичной библиотеке, консультировался у Владимира Васильевича Стасова (русский музыкальный и художественный критик, историк искусств, архивист, общественный деятель — прим. ред.). Там он и познакомил со Стасовым свою жену, рассказал о ее рисунках. Стасов очень ими заинтересовался и в итоге дал Потаниной задание в следующей экспедиции, когда они будут знакомиться с местными племенами, особенно обратить внимание на предметы с эмалью. Дело в том, что в это время Владимир Стасов вместе с историком искусства Никодимом Павловичем Кондаковым работали над созданием монографии «История и памятники Византийской эмали», вошедшей в число самых дорогих книг в истории российского книгопечатания. Это был огромный каталог-альбом, в основу которого легла коллекция петербургского мецената Александра Звенигородского. Туда же вошли и другие коллекции эмали — Александре Викторовне было поручено сделать зарисовки среднеазиатских произведений искусства. Ее рисунки впоследствии вошли в эту книгу, один из экземпляров которой сегодня хранится в Музее книги НБ ТГУ.

— На постоянной экспозиции в Музее книги можно увидеть рисунок Потаниной, который вошел в книгу, там есть упоминание о ней. То есть признание как художник она получила, хотя книга была опубликована незадолго до ее смерти, и она ее уже не увидела, — говорит Артем Васильев.

1 — «Истории и памятников Византийской эмали: Из собрания А. В. Звенигородского» в Музее книги НБ ТГУ. 2 — рисунок Александры Потаниной, вошедший в книгу

«История и памятники Византийской эмали: Из собрания А. В. Звенигородского» — одна из самых дорогих и известнейших книг в истории российского книгопечатания. Была напечатана ограниченная партия — по 200 экземпляров на русском, немецком и французском языках. Книга не предназначалась для продажи, все экземпляры были вручную пронумерованы издателем и содержаи указание, кому книга предназначалась. На ее издание было потрачено больше 120 тысяч рублей. Для сравнения — строительство главного корпуса университета несколькими годами ранее оценивалось в 760 тысяч.

Оставшаяся в Кяхте

Александры Викторовны Потаниной не стало в 1893 году. Сложные походные условия экспедиций сказались на ее здоровье, хотя сама она старалась этого не показывать. И даже скрывала от мужа своего состояние, когда Потанины собирались в свою четвертую экспедицию, чтобы продолжить изучение восточной окраины Тибета. Во время экспедиции состояние Александры Викторовны стало хуже, какое-то время ее даже несли на специальных носилках. Но и тогда она продолжала работать — записывать, делать зарисовки.

Умерла Александра Потанина близ города Чжо-хуа по дороге в Шанхай. Спустя четыре дня она была похоронена на Успенском кладбище бурятского города Кяхты (Бурятия). Григорий Потанин, как известно, похоронен в Томске.

Объявление о заупокойной литургии по Александре Потаниной

В 1956 году на могиле Потаниной в Кяхте был установлен памятник. Сегодня ее имя носит Центральная городская библиотека Иркутска. Но большая часть памятных материалов хранится именно в Томске.

— Нельзя сказать, что сегодня к личности Александры Потаниной есть какой-то большой интерес. Сам Потанин не был особенно популярен в советское время, тогда больше интересовались его этнографическими материалами. Но недавно в университете состоялась защита диссертации по Потанину, интерес постепенно растет. Периодически к нам обращаются коллеги из Иркутской библиотеки, чтобы мы показали какие-то материалы из архива, связанные с Александрой Викторовной. Но многое еще предстоит исследовать, архив Потанина не разобран до конца. В ближайшее время мы планируем запустить портал, где можно будет знакомиться с цифровыми копиями наших архивных документов. Любой желающий сможет поучаствовать в распознавании документов, этой будет такой волонтерский проект. Надеемся, что этот портал будет пополняться в том числе вот такими материалами, как архив Потанина и его жены, сибирякам это должно быть интересно.

Текст: Анна Мацковская

Фото: Серафима Кузина

«Томский Обзор» выражает благодарность за помощь в подготовке материала Научную библиотеку ТГУ и лично ее директора Артема Викторовича Васильева

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