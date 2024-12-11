Томичей на баттл двух поэтов

11 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 14 декабря, в Томске пройдет баттл поэтов из Новосибирска и Томска Андрея Митина и Даниила Пяткина, представляющих два разных объединения — «Надо так» и «Свободные ассоциации».

Как уточняют организаторы, гостей ждет состязание в речитативном стиле, которое включает в себя хвастовство, оскорбления и игру слов. Обещают только живой современный русский язык, без поэтического эпигонства.

Баттл пройдет в «Мишка Баре» на ул. Учебная, 46 в субботу, 14 декабря. Начало в 20.00.

Вход свободный.

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